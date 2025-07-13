ФОТО. Шевченко прибыл на финал клубного чемпионата мира
Президент УАФ решил посетить игру между «Челси» и «ПСЖ»
13 июля в 22:00 состоится финальный матч клубного чемпионата мира 2025.
Английский Челси и французский ПСЖ сыграют на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок решил посетить и президент Украинской ассоциации футбола, а в прошлом легендарный футболист Андрей Шевченко.
ФОТО. Шевченко прибыл на финал клубного чемпионата мира
Andriy Shevchenko at Metlife💙 pic.twitter.com/AtWrUkdHFi— zeeneyblue (@ZeenyBlue) July 13, 2025
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