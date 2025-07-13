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  4. ФОТО. Шевченко прибыл на финал клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 20:45 |
1257
5

ФОТО. Шевченко прибыл на финал клубного чемпионата мира

Президент УАФ решил посетить игру между «Челси» и «ПСЖ»

13 июля 2025, 20:45 |
1257
5
ФОТО. Шевченко прибыл на финал клубного чемпионата мира
Twitter. Андрей Шевченко

13 июля в 22:00 состоится финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ сыграют на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок решил посетить и президент Украинской ассоциации футбола, а в прошлом легендарный футболист Андрей Шевченко.

ФОТО. Шевченко прибыл на финал клубного чемпионата мира

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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Андрей Шевченко фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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AK.228
Потужно
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+1
era
Для мене він назавжди сепаратист
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0
icebeer
Эта бэкала где угодно,но только не в Украине?
Какая с..ка его выбрала?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Дінявчики з Київа
В Житомир?
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-1
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