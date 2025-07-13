13 июля в 22:00 состоится финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ сыграют на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде.

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Поединок решил посетить и президент Украинской ассоциации футбола, а в прошлом легендарный футболист Андрей Шевченко.

ФОТО. Шевченко прибыл на финал клубного чемпионата мира