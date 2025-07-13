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  4. Кто лучший со штрафных: Месси за Интер Майами или Роналду за Аль-Наср?
Major League Soccer
13 июля 2025, 15:32 |
389
0

Кто лучший со штрафных: Месси за Интер Майами или Роналду за Аль-Наср?

Аргентинец опередил своего главного соперника по карьере по этому показателю

13 июля 2025, 15:32 |
389
0
Кто лучший со штрафных: Месси за Интер Майами или Роналду за Аль-Наср?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в поединке против «Нэшвилла» отметился забитым мячом со штрафного и обошел форварда «Аль-Наср» Криштиану Роналду по количеству голов с этого стандартного положения за их нынешние клубы (6 на 5).

13 июля состоялась игра тура MLS между «Интер Майами» и «Нэшвилл». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голами отметились Хани Мухтар и Лионель Месси (дубль).

Аргентинец в футболке американского клуба провел 66 матчей, в то время как португалец за саудовский клуб сыграл 111 игр.

В нынешнем сезоне MLS Месси в 17 поединках отметился 16 голами и 6 ассистами.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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