Кто лучший со штрафных: Месси за Интер Майами или Роналду за Аль-Наср?

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в поединке против «Нэшвилла» отметился забитым мячом со штрафного и обошел форварда «Аль-Наср» Криштиану Роналду по количеству голов с этого стандартного положения за их нынешние клубы (6 на 5).

13 июля состоялась игра тура MLS между «Интер Майами» и «Нэшвилл». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голами отметились Хани Мухтар и Лионель Месси (дубль).

Аргентинец в футболке американского клуба провел 66 матчей, в то время как португалец за саудовский клуб сыграл 111 игр.

В нынешнем сезоне MLS Месси в 17 поединках отметился 16 голами и 6 ассистами.

📊 Lionel Messi has scored more free-kicks for Inter Miami in 66 games than Cristiano Ronaldo has for Al Nassr in 111 games:



🇦🇷 Messi: 6

🇵🇹 Ronaldo: 5



🔥🔥 pic.twitter.com/S0iKsM3JFg