ОФИЦИАЛЬНО. Факундо Батитса покинул Полесье

Колумбийский «Атлетико Насьональ» официально объявил о подписании уругвайского нападающего житомирского «Полесья» Факундо Батисты.

По информации местных журналистов, 26-летний футболист подписал с клубом контракт на 3 сезона, а сумма его трансфера составила около 1,5 миллиона долларов.

Напомним, «Полесье» приобрело Факундо Батисту из мексиканского клуба «Некакса» зимой 2025 года за 1,75 миллиона евро. Во второй половине сезона 2024/25 Факундо Батиста провел 15 матчей за «Полесье», отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Летом 2025 года он отказался возвращаться в Украину из-за страха обстрелов со стороны россиян.