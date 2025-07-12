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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 23:36 |
393
0

ОФИЦИАЛЬНО. Факундо Батитса покинул Полесье

Уругвайский нападающий присоединился к «Атлетико Насьональ»

12 июля 2025, 23:36 |
393
0
ОФИЦИАЛЬНО. Факундо Батитса покинул Полесье
ФК Полесье. Факундо Батиста

Колумбийский «Атлетико Насьональ» официально объявил о подписании уругвайского нападающего житомирского «Полесья» Факундо Батисты.

По информации местных журналистов, 26-летний футболист подписал с клубом контракт на 3 сезона, а сумма его трансфера составила около 1,5 миллиона долларов.

Напомним, «Полесье» приобрело Факундо Батисту из мексиканского клуба «Некакса» зимой 2025 года за 1,75 миллиона евро. Во второй половине сезона 2024/25 Факундо Батиста провел 15 матчей за «Полесье», отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Летом 2025 года он отказался возвращаться в Украину из-за страха обстрелов со стороны россиян.

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трансферы Полесье Житомир Атлетико Насьональ чемпионат Колумбии по футболу трансферы УПЛ Факундо Батиста
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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