Представители Андорры одержали две победы в еврокубках за один день
Это позволило стране обойти Грузию и Уэльс в таблице коэффициентов.
Удачным для представителей Андорры оказался еврокубковый день в Лиге Конференций.
Сначала «Атлетик Эскальдес» победил «Ф91 Дюделанж» со счетом 2:0.
А затем в паре, где определяется будущий соперник «Полесья», «Санта-Колома» на выезде разгромила боснийский «Борац» со счетом 4:1.
Интересным фактом является то, что в прошлом сезоне другой клуб из Андорры, «Интер Эскальдес», разгромил также боснийский клуб «Вележ» со счетом 5:1.
- 2024: Интер Эскальдес (Андорра) – Вележ (Босния и Герцеговина) – 5:1
- 2025: Борац (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:4
Андорра благодаря победам «Атлетик Эскальдес» и «Санта-Коломы» набрала в таблице коэффициентов УЕФА 0,666 балла, что позволило ей обойти сразу Грузию и Уэльс и занять 49-е место.
Место в топ-50 позволит в следующем сезоне иметь 4 команды в еврокубках, а не 3.
🚨 🇦🇩 Andorra overtook 🏴 Wales and 🇬🇪 Georgia, and moved to the 49th place on the Country Ranking!— Football Rankings (@FootRankings) July 10, 2025
✅ 🇦🇩 Andorra added +0.666 points today, with two amazing wins for their clubs!
📈 🇦🇩 Andorra will have FOUR CLUBS in European competitions if they finish in the Top 50! pic.twitter.com/1uRs4haCIe
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