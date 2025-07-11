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Лига конференций
11 июля 2025, 09:12 | Обновлено 11 июля 2025, 09:13
354
0

Представители Андорры одержали две победы в еврокубках за один день

Это позволило стране обойти Грузию и Уэльс в таблице коэффициентов.

11 июля 2025, 09:12 | Обновлено 11 июля 2025, 09:13
354
0
Представители Андорры одержали две победы в еврокубках за один день
Getty Images/Global Images Ukraine. Санта-Колома

Удачным для представителей Андорры оказался еврокубковый день в Лиге Конференций.

Сначала «Атлетик Эскальдес» победил «Ф91 Дюделанж» со счетом 2:0.

А затем в паре, где определяется будущий соперник «Полесья», «Санта-Колома» на выезде разгромила боснийский «Борац» со счетом 4:1.

Интересным фактом является то, что в прошлом сезоне другой клуб из Андорры, «Интер Эскальдес», разгромил также боснийский клуб «Вележ» со счетом 5:1.

  • 2024: Интер Эскальдес (Андорра) – Вележ (Босния и Герцеговина) – 5:1
  • 2025: Борац (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:4

Андорра благодаря победам «Атлетик Эскальдес» и «Санта-Коломы» набрала в таблице коэффициентов УЕФА 0,666 балла, что позволило ей обойти сразу Грузию и Уэльс и занять 49-е место.

Место в топ-50 позволит в следующем сезоне иметь 4 команды в еврокубках, а не 3.

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таблица коэффициентов УЕФА Дюделанж статистика Лига конференций Атлетик Эскальдес Санта-Колома Борац Баня-Лука
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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