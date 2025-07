Представители Андорры одержали две победы в еврокубках за один день

Удачным для представителей Андорры оказался еврокубковый день в Лиге Конференций.

Сначала «Атлетик Эскальдес» победил «Ф91 Дюделанж» со счетом 2:0.

А затем в паре, где определяется будущий соперник «Полесья», «Санта-Колома» на выезде разгромила боснийский «Борац» со счетом 4:1.

Интересным фактом является то, что в прошлом сезоне другой клуб из Андорры, «Интер Эскальдес», разгромил также боснийский клуб «Вележ» со счетом 5:1.

Андорра благодаря победам «Атлетик Эскальдес» и «Санта-Коломы» набрала в таблице коэффициентов УЕФА 0,666 балла, что позволило ей обойти сразу Грузию и Уэльс и занять 49-е место.

Место в топ-50 позволит в следующем сезоне иметь 4 команды в еврокубках, а не 3.

🚨 🇦🇩 Andorra overtook 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales and 🇬🇪 Georgia, and moved to the 49th place on the Country Ranking!



✅ 🇦🇩 Andorra added +0.666 points today, with two amazing wins for their clubs!



📈 🇦🇩 Andorra will have FOUR CLUBS in European competitions if they finish in the Top 50! pic.twitter.com/1uRs4haCIe