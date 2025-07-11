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Англия
11 июля 2025, 00:51 |
793
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории

Лондонский клуб заплатил почти рекордные деньги за Мохаммеда Кудуса

11 июля 2025, 00:51 |
793
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ФК Тоттенхэм. Мохаммед Кудус

Лондонский «Тоттенгем» официально объявил о подписании ганского нападающего лондонского «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт и взял в команде 20-й номер.

По информации портала Transfermarkt, трансфер обошелся «Тоттенгему» в почти рекордные для клуба 63,8 миллиона евро – больше, чем 64,3 миллиона евро, «шпоры» заплатили только за Доменика Соланке летом 2024 года.

В сезоне 2024/25 Мохаммед Кудус провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Мохаммед Кудус Тоттенхэм Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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