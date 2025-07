ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории

Лондонский «Тоттенгем» официально объявил о подписании ганского нападающего лондонского «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт и взял в команде 20-й номер.

По информации портала Transfermarkt, трансфер обошелся «Тоттенгему» в почти рекордные для клуба 63,8 миллиона евро – больше, чем 64,3 миллиона евро, «шпоры» заплатили только за Доменика Соланке летом 2024 года.

В сезоне 2024/25 Мохаммед Кудус провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

We are delighted to announce the signing of Mohammed Kudus from West Ham United, subject to work permit ✍️