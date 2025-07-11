ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
Лондонский клуб заплатил почти рекордные деньги за Мохаммеда Кудуса
Лондонский «Тоттенгем» официально объявил о подписании ганского нападающего лондонского «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса.
Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт и взял в команде 20-й номер.
По информации портала Transfermarkt, трансфер обошелся «Тоттенгему» в почти рекордные для клуба 63,8 миллиона евро – больше, чем 64,3 миллиона евро, «шпоры» заплатили только за Доменика Соланке летом 2024 года.
В сезоне 2024/25 Мохаммед Кудус провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
We are delighted to announce the signing of Mohammed Kudus from West Ham United, subject to work permit ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 10, 2025
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