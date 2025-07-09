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  4. Астон Вилла возглавляет один интересный трансферный рейтинг
Англия
09 июля 2025, 12:55 |
251
0

Астон Вилла возглавляет один интересный трансферный рейтинг

Клуб из Бирмингема заработал больше всего денег на продажах игроков в Саудовскую Аравию

09 июля 2025, 12:55 |
251
0
Астон Вилла возглавляет один интересный трансферный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

Очередной интересный рейтинг опубликовал известный портал Transfermarkt.

«Астон Вилла» является лидером среди европейских команд по суммарной стоимости проданных игроков в Саудовскую профессиональную лигу за последние 5 сезонов – 137 млн евро.

Сразу 9 британских команд входят в топ-20 этого рейтинга.

  • 137 млн евро – Астон Вилла
  • 110 млн евро – Порту
  • 103 млн евро – ПСЖ
  • 87,5 млн евро – Манчестер Сити
  • 64,5 млн евро – Челси
  • 60,7 млн евро – Ливерпуль
  • 60 млн евро – Вулверхэмптон
  • 52,6 млн евро – Фулгем
  • 49,5 млн евро – Рома
  • 42 млн евро – Брентфорд
  • 40 млн евро – Бенфика
  • 40 млн евро – Лацио
  • 35 млн евро – РБ Лейпциг
  • 32 млн евро – Марсель
  • 30 млн евро – Бавария
  • 30 млн евро – Сельта
  • 29,1 млн евро – Селтик
  • 27,2 млн евро – Ньюкасл Юнайтед
  • 25 млн евро – Ланс
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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