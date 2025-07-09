Астон Вилла возглавляет один интересный трансферный рейтинг
Клуб из Бирмингема заработал больше всего денег на продажах игроков в Саудовскую Аравию
Очередной интересный рейтинг опубликовал известный портал Transfermarkt.
«Астон Вилла» является лидером среди европейских команд по суммарной стоимости проданных игроков в Саудовскую профессиональную лигу за последние 5 сезонов – 137 млн евро.
Сразу 9 британских команд входят в топ-20 этого рейтинга.
- 137 млн евро – Астон Вилла
- 110 млн евро – Порту
- 103 млн евро – ПСЖ
- 87,5 млн евро – Манчестер Сити
- 64,5 млн евро – Челси
- 60,7 млн евро – Ливерпуль
- 60 млн евро – Вулверхэмптон
- 52,6 млн евро – Фулгем
- 49,5 млн евро – Рома
- 42 млн евро – Брентфорд
- 40 млн евро – Бенфика
- 40 млн евро – Лацио
- 35 млн евро – РБ Лейпциг
- 32 млн евро – Марсель
- 30 млн евро – Бавария
- 30 млн евро – Сельта
- 29,1 млн евро – Селтик
- 27,2 млн евро – Ньюкасл Юнайтед
- 25 млн евро – Ланс
No less than NINE British clubs rank in the top 20 for biggest profits from player sales to the Saudi Pro League in the last five seasons 🤑 pic.twitter.com/AwqKUhGhCW— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 9, 2025
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