Астон Вилла возглавляет один интересный трансферный рейтинг

Очередной интересный рейтинг опубликовал известный портал Transfermarkt.

«Астон Вилла» является лидером среди европейских команд по суммарной стоимости проданных игроков в Саудовскую профессиональную лигу за последние 5 сезонов – 137 млн евро.

Сразу 9 британских команд входят в топ-20 этого рейтинга.

No less than NINE British clubs rank in the top 20 for biggest profits from player sales to the Saudi Pro League in the last five seasons 🤑 pic.twitter.com/AwqKUhGhCW