Жирона назвала сумму, которую продаст Цыганкова. Сколько заработает Динамо?

Клубы Английской Премьер-лиги интересуются украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, «Жирона» готова отпустить 27-летнего футболиста за 20 миллионов евро.

Напомним, что киевское «Динамо», бывший клуб Виктора, получит 50% от суммы трансфера игрока, то есть если каталонцам удастся продать его за 20 миллионов евро, то киевляне заработают еще 10 миллионов к тем пяти, за которые продали Цыганкова «Жироне» зимой 2023 года.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков сменил номер в «Жироне».