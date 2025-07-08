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  4. Жирона назвала сумму, которую продаст Цыганкова. Сколько заработает Динамо?
Испания
08 июля 2025, 23:37 |
986
0

Жирона назвала сумму, которую продаст Цыганкова. Сколько заработает Динамо?

На украинца претендуют клубы АПЛ

08 июля 2025, 23:37 |
986
0
Жирона назвала сумму, которую продаст Цыганкова. Сколько заработает Динамо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Клубы Английской Премьер-лиги интересуются украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, «Жирона» готова отпустить 27-летнего футболиста за 20 миллионов евро.

Напомним, что киевское «Динамо», бывший клуб Виктора, получит 50% от суммы трансфера игрока, то есть если каталонцам удастся продать его за 20 миллионов евро, то киевляне заработают еще 10 миллионов к тем пяти, за которые продали Цыганкова «Жироне» зимой 2023 года.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков сменил номер в «Жироне».

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Виктор Цыганков Жирона Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бен Джейкобс
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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