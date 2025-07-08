Жирона назвала сумму, которую продаст Цыганкова. Сколько заработает Динамо?
На украинца претендуют клубы АПЛ
Клубы Английской Премьер-лиги интересуются украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.
По информации источника, «Жирона» готова отпустить 27-летнего футболиста за 20 миллионов евро.
Напомним, что киевское «Динамо», бывший клуб Виктора, получит 50% от суммы трансфера игрока, то есть если каталонцам удастся продать его за 20 миллионов евро, то киевляне заработают еще 10 миллионов к тем пяти, за которые продали Цыганкова «Жироне» зимой 2023 года.
В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков сменил номер в «Жироне».
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