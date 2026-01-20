ВИДЕО. Мбаппе быстро вывел Реал вперед в матче ЛЧ против своей экс-команды

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
20 января 2026, 22:14 | Обновлено 20 января 2026, 22:30
Килиан поразил ворота Монако на 5-й минуте поединка седьмого тура еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе поразил ворота Монако в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Француз отличился на пятой минуте поединка и сделал счет 1:0 в пользу королевского клуба. Ассист на Килиан отдал Федерико Вальверде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Мбаппе этот гол стал 10-м в текущем сезоне ЛЧ. Килиан возглавляет гонку бомбардиров главного еврокубка.

Мбаппе выступал за Монако с 2015 по 2018 год, откуда перебрался в ПСЖ, а затем уже и в Реал.

Реал и Монако начали встречу 20 января в 22:00 по Киеву на стадионе Сантьяго Бернабеу, Мадрид.

