ВИДЕО. Мбаппе быстро вывел Реал вперед в матче ЛЧ против своей экс-команды

Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе поразил ворота Монако в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Француз отличился на пятой минуте поединка и сделал счет 1:0 в пользу королевского клуба. Ассист на Килиан отдал Федерико Вальверде.

Для Мбаппе этот гол стал 10-м в текущем сезоне ЛЧ. Килиан возглавляет гонку бомбардиров главного еврокубка.

Мбаппе выступал за Монако с 2015 по 2018 год, откуда перебрался в ПСЖ, а затем уже и в Реал.

Реал и Монако начали встречу 20 января в 22:00 по Киеву на стадионе Сантьяго Бернабеу, Мадрид.

Getty Images/Global Images Ukraine

