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Уимблдон
07 июля 2025, 17:10 | Обновлено 07 июля 2025, 17:19
129
0

Мяч, который все перевернул. Алькарас рассказал, как вышел в четвертьфинал

Испанский теннисист считает, что все зависит от веры в себя

07 июля 2025, 17:10 | Обновлено 07 июля 2025, 17:19
129
0
Мяч, который все перевернул. Алькарас рассказал, как вышел в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас оказался в затруднительном положении на старте матча 1/8 финала Уимблдона-2025 против Андрея Рублева. Однако действующий чемпион быстро продемонстрировал свою лучшую игру на нынешнем травяном мэйджоре, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира в Лондоне.

Вторая ракетка мира одержал победу на центральном корте со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4. Это его 22-я подряд победа на турнирах ATP. 22-летний испанец прибавил после проигранного стартового сета и порадовал публику фирменной зрелищной игрой, одержав победу в матче 1/8 финала за 2 часа 43 минуты.

Карлос Алькарас: «Мой соперник – один из самых мощных игроков в Туре. Без сомнения, с той агрессией, с какой он играет по мячу, с его форхендом, с этими ударами – против него действительно тяжело. Играя с ним, чувствуешь, как он выжимает из тебя максимум в каждом розыгрыше, заставляя бегать с одной стороны в другую. Это делает матч с ним очень сложным, но я действительно доволен тем, как двигался. Думаю, я играл умно и с холодной головой. Тактически это был очень хороший матч, которым я очень горжусь».

Алькарас оформил по одному брейку во втором, третьем и четвертом сетах. Самый яркий момент матча случился при счете 3:3, 30:40 в третьем сете. Испанец сделал невероятный форхенд в ответ на мощный бэкхенд Рублева и оформил решающий брейк. Алькарас упустил преимущество 5:3 на тай-брейке первой партии, но вернулся в игру, сделав решающий брейк в восьмом гейме второго сета.

Карлос Алькарас: «Я всегда говорю, что все зависит от веры в себя. Неважно, что ты проиграл первый сет. В теннисе все может измениться одним очком. Одно очко может полностью перевернуть ход матча, поэтому нужно все время оставаться в игре. Быть сильным ментально. Я знал, что начну играть лучше. В первом сете все решили несколько очков, так что я просто подумал: продолжай, старайся использовать каждый шанс, который он тебе дает. Брейк во втором сете все перевернул. Я стал чувствовать себя комфортнее, спокойнее и мыслить яснее».

Несмотря на титул на Queen's Club Championships перед Уимблдоном, Алькарас не сразу набрал форму. Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», который стремится повторить достижение Бьорна Борга и оформить дубль – Ролан Гаррос плюс Уимблдон – два года подряд, прошел первый круг после пятисетовго сражения с Фабио Фоньини, а также отдал сет в матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа.

Хотя и против Рублева испанец отдал один сет, его игра затем была великолепной. Алькарас был точен на подаче, выиграв 82% розыгрышей после первой подачи (64 из 78), и нанес 41 виннер против 29 у Рублева. Благодаря этой победе в первой очной встрече на мэйджоре, Алькарас повел в личном противостоянии с Рублевым 3:1. У испанца серия из восьми побед подряд над игроками топ-20 и общий баланс 23:9 в таких матчах на турнирах Grand Slam.

После этой победы Алькарас стал лишь вторым действующим теннисистом, который как минимум по два раза доходил до четвертьфинала на всех четырех турнирах Grand Slam (ранее этого добивались Марин Чилич, Новак Джокович, Кэй Нисикори, Янник Синнер и Стэн Вавринка). А следующим соперником Карлоса станет британец Кэмерон Норри, который ранее прошел Николаса Харри в пятисетовом марафоне.

ВИДЕО. Мяч, который все перевернул. Как Алькарас вышел в четвертьфинал

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Карлос Алькарас (теннисист) Андрей Рублев Уимблдон-2025
Николай Степанов Источник: ATP Tour
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