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Уимблдон
07 июля 2025, 15:49 | Обновлено 07 июля 2025, 15:55
247
0

Невероятный Алькарас побил рекорд, который держался 47 лет

Карлос стал самым молодым, кто достиг 12 четвертьфиналов Grand Slam

07 июля 2025, 15:49 | Обновлено 07 июля 2025, 15:55
247
0
Невероятный Алькарас побил рекорд, который держался 47 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас установил уникальное достижение во время Уимблдона-2025.

Одержав победу над Андреем Рублевым в матче 1/8 финала, действующий чемпион турнира вышел в свой 12-й четвертьфинал турниров Grand Slam. По данным Opta, он стал самым молодым теннисистом в истории Открытой эры, которому это удалось.

Алькарас побил рекорд в возрасте 22 лет и 56 дней, превзойдя предыдущее достижение легендарного шведа Бьорна Борга, которому для 12 четвертьфиналов понадобилось 22 года и 84 дня. Рекорд Борга держался аж 47 лет (с 1978 года).

На пути к четвертьфиналу Карлос Алькарас провел четыре матча. Сначала была тяжелая пятисетовая победа над Фабио Фоньини, матч длился более 4,5 часов. Затем испанец уверенно победил в трех сетах британского квалифайера Оливера Тарвета. После этого Карлос одержал победу в четырех сетах над немцем Яном-Леннардом Штруффом. В 1/8 финала Алькарас обыграл 14-го сеяного Андрея Рублева – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4.

Также Алькарас стал самым молодым за последние 17 лет, кто трижды подряд выходил в четвертьфинал Уимблдона. В последний раз это удавалось Рафаэлю Надалю в 2006–2008 годах.

8 июля в четвертьфинале Уимблдона-2025 вторая ракетка мира Карлос Алькарас встретится с британцем Кэмероном Норри (ATP 61).

12 четвертьфиналов Карлоса Алькараса на турнирах Grand Slam:

  • Australian Open: 2024, 2025
  • Roland Garros: 2022, 2023, 2024, 2025
  • Wimbledon: 2023, 2024, 2025
  • US Open: 2021, 2022, 2023

Самые молодые игроки, достигшие 12 четвертьфиналов на турнирах Grand Slam:

  • Карлос Алькарас (Испания) – 22 года 56 дней
  • Бьорн Борг (Швеция) – 22 года 84 дня
  • Борис Беккер (Германия) – 22 года 216 дней
  • Рафаэль Надаль (Испания) – 22 года 230 дней
  • Матс Виландер (Швеция) – 22 года 304 дня

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Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025 статистика Бьорн Борг Борис Беккер Матс Виландер Рафаэль Надаль Андрей Рублев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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