Фабрицио Романо назвал новый клуб Анчелотти

Итальянский специалист Давиде Анчелотти станет новым главным тренером «Ботафого», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний специалист достиг соглашения с бразильским клубом. Давиде никогда ранее не работал главным тренером какой-либо команды – на протяжении всей своей карьеры он был ассистентом Карло Анчелотти.

Анчелотти-младший был близок к тому, чтобы возглавить «Рейнджерс», но все таки станет тренером «Ботафого». Не уточняется, повлияет ли эта должность на работу в тренерском штабе Карло Анчелотти в сборной Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы.

🤍🖤🇧🇷 Davide Ancelotti has agreed to become new head coach at Botafogo, here we go!



Ancelotti takes first job of his career as @geglobo reports after being Carlo’s right hand at Real Madrid in recent years.



After being close to Rangers, Davide Ancelotti starts career at Fogão. pic.twitter.com/wEuKNBewT5