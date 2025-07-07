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  4. Фабрицио Романо назвал новый клуб Анчелотти
Бразилия
07 июля 2025, 07:11 |
743
0

Фабрицио Романо назвал новый клуб Анчелотти

Давиде Анчелотти возглавит «Ботаафого»

07 июля 2025, 07:11 |
743
0
Фабрицио Романо назвал новый клуб Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Анчелотти

Итальянский специалист Давиде Анчелотти станет новым главным тренером «Ботафого», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний специалист достиг соглашения с бразильским клубом. Давиде никогда ранее не работал главным тренером какой-либо команды – на протяжении всей своей карьеры он был ассистентом Карло Анчелотти.

Анчелотти-младший был близок к тому, чтобы возглавить «Рейнджерс», но все таки станет тренером «Ботафого». Не уточняется, повлияет ли эта должность на работу в тренерском штабе Карло Анчелотти в сборной Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы.

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Ботафого Давиде Анчелотти чемпионат Бразилии по футзалу назначение тренера Фабрицио Романо Глазго Рейнджерс
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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