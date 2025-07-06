Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы. Этот клуб играл на КЧМ
Давиде Анчелотти может стать коучем римского клуба «Ботафого»
Итальянский специалист Давиде Анчелотти может возглавить «Ботафого», сообщает Набиль Джеллит.
По информации источника, стороны уже ведут переговоры. Обсуждается вопрос того, будет ли он работать в качестве ассистента в сборной Бразилии со своим отцом Карло Анчелотти.
Вместе с Анчелотти-старшим Давиде работал «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и мадридском «Реале». В случае, если он возглавит «Ботафого», это будет его первый опыт работы главным тренером команды.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти назвал главное недоразумение в истории «Золотого мяча».
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Тож підозрюю коли автор шукав інформацію про Ботафого побачив напис "ром" і припустив що то Рим.... Звідси і "римський клуб Ботафого"....
Кожного разу нові перли ....