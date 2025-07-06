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  4. Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы. Этот клуб играл на КЧМ
Бразилия
06 июля 2025, 13:23 |
886
2

Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы. Этот клуб играл на КЧМ

Давиде Анчелотти может стать коучем римского клуба «Ботафого»

06 июля 2025, 13:23 |
886
2
Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы. Этот клуб играл на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Анчелотти

Итальянский специалист Давиде Анчелотти может возглавить «Ботафого», сообщает Набиль Джеллит.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры. Обсуждается вопрос того, будет ли он работать в качестве ассистента в сборной Бразилии со своим отцом Карло Анчелотти.

Вместе с Анчелотти-старшим Давиде работал «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и мадридском «Реале». В случае, если он возглавит «Ботафого», это будет его первый опыт работы главным тренером команды.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти назвал главное недоразумение в истории «Золотого мяча».

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Давиде Анчелотти Реал Мадрид Бавария Эвертон Ботафого Наполи назначение тренера Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Vbolivalnyk-Peter
Може стати тренером РИМСЬКОГО клубу Ботафого....  . Ну це просто перл.... Ботафого називаються 2 речі (принаймні всесвітньовідомі) -  Футбольний клуб з Ріо-Де-Жанейро (причому там він звучить як "Ботафогу") та.... Ром!!! (Алкогольний напій)
Тож підозрюю коли автор шукав інформацію про Ботафого побачив напис "ром" і припустив що то Рим.... Звідси і "римський клуб Ботафого"....
Кожного разу нові перли ....
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DaVinci
"римського клубу "Ботафого"?
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