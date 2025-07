Виктор Дьекереш возглавляет один интересный рейтинг бомбардиров

По сообщениям СМИ, нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш близок к тому, чтобы стать игроком «Арсенала».

Известный портал Transfermarkt опубликовал по этому поводу один интересный статистический рейтинг.

Шведский форвард является лучшим бомбардиром топ-10 европейских чемпионатов с того момента, как он стал игроком «Спортинга».

Десятка лучших бомбардиров за данный период выглядит следующим образом:

Viktor Gyökeres is reportedly close to joining Arsenal this summer - will he be able to continue his incredible goalscoring record in the Premier League?🤔 pic.twitter.com/B5IGEsez6f