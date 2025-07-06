ВИДЕО. За что удалили Хейсена? Как Гирасси с пенальти поразил ворота Реала
Серу установил окончательный счет матча 1/4 финала КЧМ Реал – Боруссия Д на 90+8-й
5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.
Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.
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На 90+5-й рефери показал красную карточку центральному защитнику королевского клуба Дену Хейсену за фол последней надежды: испанский защитник потянул Серу Гирасси за руку.
Арбитр назначил пенальти в ворота Реала, который был реализован форвардом Боруссии Д Гирасси. Серу установил окончательный счет противостояния.
ВИДЕО. Как Гирасси с пенальти поразил ворота Реала
⚽️ GOAL! Guirassy converts the penalty!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Dortmund right back in it — calm under pressure from the spot 🟡⚫ pic.twitter.com/5D2EXIa8Qk
ВИДЕО. За что рефери удалил Хейсена?
🟥 RED CARD – HUIJSEN SENT OFF!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Penalty to Borussia Dortmund after the foul — Real Madrid down to 10!
Huge moment late in the match. ⚠️ pic.twitter.com/yZQDI45nz9
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