Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. За что удалили Хейсена? Как Гирасси с пенальти поразил ворота Реала
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 01:49 | Обновлено 06 июля 2025, 01:59
179
0

ВИДЕО. За что удалили Хейсена? Как Гирасси с пенальти поразил ворота Реала

Серу установил окончательный счет матча 1/4 финала КЧМ Реал – Боруссия Д на 90+8-й

06 июля 2025, 01:49 | Обновлено 06 июля 2025, 01:59
179
0
ВИДЕО. За что удалили Хейсена? Как Гирасси с пенальти поразил ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+5-й рефери показал красную карточку центральному защитнику королевского клуба Дену Хейсену за фол последней надежды: испанский защитник потянул Серу Гирасси за руку.

Арбитр назначил пенальти в ворота Реала, который был реализован форвардом Боруссии Д Гирасси. Серу установил окончательный счет противостояния.

ВИДЕО. Как Гирасси с пенальти поразил ворота Реала

ВИДЕО. За что рефери удалил Хейсена?

По теме:
ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 Реал – Боруссия
ВИДЕО. Мбаппе посвятил забитый гол Диогу Жоте, который погиб в ДТП
ФОТО. Экс-футболист Реала поразил сексуальным кадром с женой. Огонь
Серу Гирасси видео голов и обзор пенальти удаление (красная карточка) Дин Хейсен Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 05 июля 2025, 09:24 0
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика

Британец считает, что у Дюбуа есть шанс на победу

Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию
Футбол | 05 июля 2025, 21:06 15
Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию
Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию

Французская команда вышла в полуфинал Клубного чемпионата мира

Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Футбол | 06.07.2025, 02:50
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
Футбол | 05.07.2025, 20:03
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Футбол | 05.07.2025, 08:14
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
04.07.2025, 23:21
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
05.07.2025, 05:23
Бокс
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
04.07.2025, 15:58 6
Теннис
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
04.07.2025, 07:27 2
Футбол
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
05.07.2025, 13:59
Теннис
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
04.07.2025, 21:33 51
Теннис
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем