От Щеголькова до Лужного: ТОП-5 правых беков киевского Динамо всех времен

5 июля исполняется 5 лет со дня смерти знаменитого правого защитника золотого состава киевского «Динамо» 1970-х Владимира Трошкина. Эта печальная дата стала поводом вспомнить выдающихся игроков его амплуа в киевском клубе. Выбирать есть из кого.

1. Владимир Трошкин (1947–2020)

ФК Динамо

Собственно, на 1-е место поставлю Владимира Николаевича. Валерий Лобановский писал об этом своем подопечном, что «он методично компенсировал отсутствие сверхталанта максимальной реализацией своих способностей». Трошкин не сразу стал играть на правом фланге обороны. Лишь в довольно зрелом футбольном возрасте неутомимый хавбек перешел на правый фланг. «Нам не составило особого труда убедить Владимира в целесообразности – прежде всего в интересах команды – перевода его на позицию флангового защитника. Как выяснилось потом, выиграли от этой перестановки и команда, и Трошкин», – утверждал Лобановский.

В матче Кубка УЕФА в сезоне-1973/74 против «Штутгарта» на счету Трошкина – забитый мяч после изысканной передачи Владимира Мунтяна. Да и сам гол получился подарком для футбольных эстетов: оказавшись на левом углу вратарской площадки, Трошкин правой ногой ювелирно подрезал мяч в ворота, несмотря на все попытки кипера швабов Герхарда Хайнце помешать это сделать.

Воистину звездным часом стал для Владимира Николаевича домашний для киевлян полуфинальный матч Кубка кубков в сезоне-1974/75 против ПСВ. Два его стремительных прохода по правому флангу имели продолжение в виде ювелирных передач на партнеров и точных ударов Виктора Колотова и Олега Блохина. Во многом те голы и предопределили общую победу динамовцев по сумме двух матчей. А в евросезоне-1976/77 в домашнем матче против белградского «Партизана» на счету Трошкина гол + пас. Причем что тот, что другой получились очень изысканными. Голевой пас на Владимира Онищенко – ударом-сбросом через себя, а гол – результат хитроумного дугообразного удара правой ногой в правый верхний угол.

Еще одним достоинством Трошкина была максимальная игровая дисциплина. Покидая свою зону во время рейдов на чужую половину поля, он либо делал ювелирный пас на партнера, либо наносил мощный удар по воротам, либо при потере мяча успевал вовремя вернуться назад и добросовестно поработать в защите. В то же время, когда со временем соперники изучили манеру игры динамовского правого защитника, он разнообразил свои действия, ситуативно смещаясь на позицию центрфорварда – как, владея мячом, так и в ожидании передачи от партнера. Еще одна краткая, но исчерпывающая характеристика Трошкина от Лобановского: «Трудолюбивый, как пчелка». А Леонид Буряк признавался: «Я был убежден, что Володя умеет все… Стиль игры Трошкина во многом способствовал переходу динамовцев на рельсы тотального футбола».

2. Олег Лужный (родился в 1968 г.)

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Если спросить у рядового украинского болельщика средних лет, кто у него ассоциируется с понятием «правый защитник», то подавляющее большинство назовет не Кафу или Гари Невилла, а Олега Лужного. «На поле Лужный самоотверженный, голодный и злой, однако дружелюбный и открытый за пределами игры», – слова Тьерри Анри в предисловии к книге Романа Бебеха и Олега Лужного «Без компромиссов. Честная история нашего футбола». «Он живет игрой» – это уже характеристика украинского правого защитника от Арсена Венгера. «Есть у него и характер, и атлетизм, и решительность, и скорость. Важно и то, что все эти качества он проявляет в любой обстановке, для него нет разницы, против кого он играет», – это уже характеристика, данная Лужному Лобановским.

Заметил, что Лужный, в целом нечасто забивая, тем не менее, в чемпионатах Украины специализировался на голах в ворота «Днепра» и «Вереса». Неутомимый труженик на поле, Лужный утюжил правый фланг на протяжении всего игрового времени. Партнер Олега Романовича по «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Мизин так определил едва ли не основную особенность Лужного: «Олег вообще из тех, кто постоянно работает над собой». А сам Лужный высказался еще лаконичнее: «Я не из тех, кто привык сдаваться».

3. Федор Медвидь (1943–1997)

Федор (Ференц) Йожефович на правый фланг защиты пришел не сразу. Его универсализм находил отражение в том, что он мог закрыть немало позиций на поле. Однако снискал славу именно как правый защитник. Когда-то Андрей Биба точно выделил едва ли не самую главную особенность игры закарпатца: большое умение нарушать порядок игры противника, рвать игровые связи оппонентов. Все это возможно благодаря выдающейся скорости, физической выносливости, трудолюбию. Ну, и бойцом на футбольном поле Медвидь был заядлым.

В июле 1964 г. Федор Медвидь выдал феерическую, как для игрока своего амплуа, голевую серию: четыре календарных матча подряд он отмечался голами. От его стараний пострадали «Шахтер», «Молдова», московский ЦСКА и тбилисское «Динамо». Вот уж точно самый жаркий месяц игровой карьеры Федора Йожефовича!

4. Владимир Лозинский (1955–2020)

ФК Динамо

Преемник Владимира Трошкина, Лозинский дебютировал в «Динамо» в 1976 г., через год после триумфального для киевлян сезона. За его жажду борьбы и способность играть от ворот до ворот Лозинского называли «человеком с двумя сердцами». К сожалению, времена его динамовской карьеры пришлись как раз между двумя победными для динамовцев розыгрышами Кубка кубков. И европейскую вершину ему так и не суждено было покорить. В то же время в чемпионских для команды Валерия Лобановского сезонах-80 и -81 он отыграл абсолютно все матчи! В 1980 г. отметился дублем в воротах минского «Динамо», дважды в течение 5-ти минут в начале 2-го тайма подловив на ошибках минчанина Валерия Шавейко. Добавлю, что эта игра была первой для киевлян на Республиканском стадионе после 2-летнего перерыва и Олимпиады-80, часть футбольного турнира которой принимала главная спортивная арена Украины. Гол + ассист (классическая подача с фланга на Олега Блохина) получился у Лозинского и в домашнем матче того сезона против «Карпат» (та октябрьская игра была своего рода одним из аперитивов к гурманскому блюду – определяющему матчу против «Спартака»).

5. Владимир Щегольков (1937–2008)

И уроженец Одессы Владимир Щегольков пришел на правый фланг обороны из полузащиты. Праймовому Щеголькову предлагал контракт лондонский «Арсенал», но, разумеется, советские футболисты середины 1960-х были лишены возможности играть за зарубежные клубы. Щегольков – правый защитник в тактических построениях Виктора Маслова (а перевел его на ту позицию еще Вячеслав Соловьев, архитектор первого чемпионского «Динамо» 1961 г.).

Вот как характеризовал Щеголькова динамовский голкипер Олег Макаров: «Его отличало хорошее понимание игры, быстрая ориентировка в головоломных осложнениях и умение принять наиболее правильное решение. И опять-таки Щегольков показал себя очень техничным игроком». Бытует мнение, что техничный защитник – враг команды. Но вот касательно флангового защитника это утверждение не представляется истинным.

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След в истории «Динамо» оставили и правый защитник 1930-х – 1940-х гг. Николай Махиня, и его коллега по амплуа второй половины 1950-х Владимир Ерохин, и забивший решающий пенальти пражской «Спарте» в отборе к Лиге чемпионов в конце 1990-х Юрий Дмитрулин, и Данилу Силва –едва ли не лучший бразильский легионер в истории «Динамо». Владимир Бессонов? О, это универсал из универсалов, и сводить его роль только к правому защитнику, как по мне, было бы неправильно. Вот в номинации «универсалы нашего футбола», вероятно, Владимиру Васильевичу не было бы равных.

Сейчас за правый фланг обороны в «Динамо» отвечают Александр Тымчик (примечательно, что в юные годы пробовал свои силы на позиции центрального нападающего, да даже и в воротах!) и Александр Караваев. Оба – опытные, бывалые, вкусили разных борщей за свою игровую карьеру, были у них и чемпионские взлеты, и досадные неудачи. Первый отличается большой скоростью, второй неоднократно доказывал свою способность повлиять на ход матча, который складывается неудачно или крайне тяжело для киевлян (вспомним, по крайней мере, его гол в ворота «Шахтера» в матче 1-го круга чемпионата прошлого сезона или мяч в ворота своего бывшего клуба «Фенербахче» в отборе в Лигу чемпионов 3-летней давности). Их дело – правое, и пусть победа будет за ними в грядущих матчах квалификации Лиги чемпионов!

Алексей РЫЖКОВ