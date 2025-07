БЕЛЛИНГЕМ – о трансферном провале Барселоны: «Мне безразлично»

Лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на решение вингера национальной сборной Испании Нико Уильямса подписать новый контракт с «Атлетиком» из Бильбао, отказавшись от трансфера в Барселону.

«Мне безразлично. Это не касается Реала, поэтому мне безразлично», – лаконично сказал Джуд.

В минувшем сезоне Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона после провала с Нико Уильямсом нацелилась на другую звезду футбола

🚨 Jude Bellingham on Nico Williams rejecting Barça: “I don’t care. It’s not about Real Madrid, so I don’t care”. pic.twitter.com/S1jXhBmS27