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  4. БЕЛЛИНГЕМ – о трансферном провале Барселоны: «Мне безразлично»
Испания
05 июля 2025, 10:29 |
1072
1

БЕЛЛИНГЕМ – о трансферном провале Барселоны: «Мне безразлично»

Джуд заговорил о новом контракте Нико Уильямса с «Атлетиком» из Бильбао

05 июля 2025, 10:29 |
1072
1
БЕЛЛИНГЕМ – о трансферном провале Барселоны: «Мне безразлично»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на решение вингера национальной сборной Испании Нико Уильямса подписать новый контракт с «Атлетиком» из Бильбао, отказавшись от трансфера в Барселону.

«Мне безразлично. Это не касается Реала, поэтому мне безразлично», – лаконично сказал Джуд.

В минувшем сезоне Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона после провала с Нико Уильямсом нацелилась на другую звезду футбола

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Джуд Беллингем Нико Уильямс Атлетик Бильбао продление контракта Барселона Реал Мадрид Ла Лига трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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Galex Box
Беллингем не мог так сказать   Его речь начиналась бы с "I don't give a..." и рифмовалась бы со словом duck. 
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