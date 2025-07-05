БЕЛЛИНГЕМ – о трансферном провале Барселоны: «Мне безразлично»
Джуд заговорил о новом контракте Нико Уильямса с «Атлетиком» из Бильбао
Лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на решение вингера национальной сборной Испании Нико Уильямса подписать новый контракт с «Атлетиком» из Бильбао, отказавшись от трансфера в Барселону.
«Мне безразлично. Это не касается Реала, поэтому мне безразлично», – лаконично сказал Джуд.
В минувшем сезоне Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Барселона после провала с Нико Уильямсом нацелилась на другую звезду футбола
🚨 Jude Bellingham on Nico Williams rejecting Barça: “I don’t care. It’s not about Real Madrid, so I don’t care”. pic.twitter.com/S1jXhBmS27— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2025
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