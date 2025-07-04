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  4. Инсайдер подтвердил. Конкурент Довбика продолжит карьеру в Турции
Италия
04 июля 2025, 05:02 |
73
0

Инсайдер подтвердил. Конкурент Довбика продолжит карьеру в Турции

«Истанбул» подпишет форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова

04 июля 2025, 05:02 |
73
0
Инсайдер подтвердил. Конкурент Довбика продолжит карьеру в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Ельдор Шомуродов

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов покинет клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 30-летнего футболиста заинтересован турецкий «Истанбул», который занял пятое место в чемпионате и завоевал путевку в Лигу конференций. Информацию о переходе подтвердил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Стороны уладили все детали будущего соглашения, Шомуродов подпишет контракт на три года. Сумма трансфера на данный момент неизвестна, но на портале Transfermarkt форвард оценивается в пять млн евро.

Футболист из Узбекистана перебрался в римский клуб в 2021 году из «Дженоа» за 19,6 млн евро. В прошлом сезоне Эльдор провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил сем голов и отдал пять результативных передач.

Стоит отметить, что в составе «Ромы» выступает футболист сборной Украины Артем Довбик, который конкурировал с Шомуродовым за место в стартовом составе.

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Рома Рим чемпионат Турции по футболу Истанбул Башакшехир Эльдор Шомуродов Николо Скира трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Николо Скира
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