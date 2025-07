Инсайдер подтвердил. Конкурент Довбика продолжит карьеру в Турции

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов покинет клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 30-летнего футболиста заинтересован турецкий «Истанбул», который занял пятое место в чемпионате и завоевал путевку в Лигу конференций. Информацию о переходе подтвердил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Стороны уладили все детали будущего соглашения, Шомуродов подпишет контракт на три года. Сумма трансфера на данный момент неизвестна, но на портале Transfermarkt форвард оценивается в пять млн евро.

Футболист из Узбекистана перебрался в римский клуб в 2021 году из «Дженоа» за 19,6 млн евро. В прошлом сезоне Эльдор провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил сем голов и отдал пять результативных передач.

Стоит отметить, что в составе «Ромы» выступает футболист сборной Украины Артем Довбик, который конкурировал с Шомуродовым за место в стартовом составе.

Eldor #Shomurodov to #Basaksehir from #ASRoma is at the final stage. #transfers https://t.co/8EnXCN0kTs