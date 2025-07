Суммарные летние расходы клубов АПЛ составляют уже больше миллиарда евро

Челси осуществил трансфер нападающего Брайтона Жоао Педро.

За последние годы Челси потратил средства уже на нескольких игроков Брайтона.

Самые дорогие трансферы из Брайтона в Челси:

116 млн евро – Мойсес Кайседо

65,3 млн евро – Марк Кукурелья

63,7 млн евро – Жоао Педро

23 млн евро – Роберт Санчес

После оформления этого трансфера общая сумма средств, потраченных всеми клубами АПЛ на новых футболистов этим летом, превысила 1 млрд евро.

Рейтинг топ-5 лиг Европы по трансферным расходам летом 2025 года:

1,05 млрд евро – АПЛ

358 млн евро – Серия А

302 млн евро – Бундеслига

255 млн евро – Ла Лига

113 млн евро – Лига 1

Chelsea have completed the signature of João Pedro for an initial €63.7m fee pic.twitter.com/QFb1bpVZMk — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 2, 2025

Joao Pedro becomes the latest player to play for both Brighton and Chelsea in the Premier League ✍️ pic.twitter.com/b45jFvlyzj — Premier League (@premierleague) July 2, 2025