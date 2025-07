ВИДЕО. Рекорд Уимблдона: француз сделал подачу со скоростью 246 км/ч

30 июня французский теннисист Джованни Мпеши Перрикар (АТР 36) вышел на матч 1/64 финала Уимблдона-2025 против Тейлора Фритца (США, ATP 5).

В первом гейме первого сета при счете 30:0 Джованни подал со скоростью 246 км/ч (153 миль/ч) – это самая быстрая подача за всю историю Уимблдонского турнира!

Несмотря на бешенную скоростью, Фритц сумел принять в корт, а затем выиграть поинт.

Встреча Тейлора и Фритца была прервана после четвертого сета при счете 2:2 из-за того, что теннисисты завершили четвертую партию в 22:20. По правилам, нельзя играть после 23:00, и организаторы решили не рисковать и не дали возможностью начать решающий сет.

Поединок возобновится 1 июля не ранее 17:00, а победитель противостояния во втором круге поборется против Габриэля Диалло (Канада, ATP 40).

