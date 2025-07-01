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  4. Странно: безумный матч с участием пятой ракетки мира на Уимблдоне перенесен
Уимблдон
01 июля 2025, 00:59 |
202
0

Странно: безумный матч с участием пятой ракетки мира на Уимблдоне перенесен

Тейлор Фритц и Джованни Мпеши Перрикар провели четыре сета, счет 2:2

01 июля 2025, 00:59 |
202
0
Странно: безумный матч с участием пятой ракетки мира на Уимблдоне перенесен
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня стартовали матч первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах Уимблдона-2025.

Однако не все поединки были доиграны. В частности, пятая ракетка мира Тейлор Фритц из США и Джованни Мпеши Перрикар (Франция, ATP 36) будут вынуждены продолжить 1 июля.

Фритц проиграл Джованни первые два сета на тай-брейке. В первой партии американец вел 6:4 на тай-брейке и не реализовал два сетбола, а во второй отдал тай с 6:2 (упустил в сумме пять сетболов) – 8:10. Третий сет Тейлор забрал 6:4, а в четвертом уже сам отыгрался на тай-брейке – со счета 1:5 сделал 8:6!

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В 00:20 по Киеву (в 22:20 по местному) поединок был официально прерван и перенесен на вторник. По правилам, разрешено играть до 11 часов вечера. Организаторы приняли странное решение отложить встречу, поскольку у теннисистов еще было более 40 минут, чтобы провести пятый сет, а все предыдущие партии заканчивались в промежутке 35–50 минут.

Фритцу такое решение явно не понравилось, в то время как Джованни был только за, поскольку упустил идеальную возможность одержать победу и надеялся на отдых.

Не только матч Фритца и Мпеши Перрикара был перенесен. У мужчин 1 июля будут доигрываться встречи Синтаро Мотидзуки – Джулио Дзеппьери, Маттео Арнальди – Ботик ван де Зандсхульп и Артур Риндеркнех – Александр Зверев. А у женщин в понедельник не успели стартовать Катерина Синякова и Чжэн Циньвень.

Перенесенные матчи на 1 июля:

Мужчины:

  • Синтаро Мотидзуки [Q] – Джулио Дзеппьери [Q] – 2:6, 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)
  • Маттео Арнальди – Ботик ван де Зандсхулп – 6:7 (4:7), 6:7 (5:7)
  • Артур Риндеркнех – Александр Зверев [3] – 7:6 (7:3), 6:7 (8:10)
  • Тейлор Фритц [5] – Джованни Мпеши Перрикар – 6:7 (6:8), 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6)

Женщины:

  • Катерина Синякова – Чжэн Циньвень [5]

ФОТО. Матч Тейлора Фритца и Джованни Мпеши Перрикара перенесен после четвертого сета

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Джованни Мпеши Перрикар Ботик ван де Зандсхулп Тейлор Фритц Маттео Арнальди Александр Зверев Артур Риндеркнех Катерина Синякова Чжэн Циньвень перенос матчей Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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