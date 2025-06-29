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  4. Челси подпишет еще одного форварда за 50 млн фунтов. Романо подтвердил
Англия
29 июня 2025, 21:16 |
783
0

Челси подпишет еще одного форварда за 50 млн фунтов. Романо подтвердил

Жоао Педро покинет Брайтон

29 июня 2025, 21:16 |
783
0
Челси подпишет еще одного форварда за 50 млн фунтов. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

Бразильский нападающий английского «Брайтона» Жоао Педро вскоре перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» заплатят за 23-летнего футболиста 50 миллионов британских фунтов (примерно 58 миллионов евро).

Отмечается, что игрок подпишет с клубом 7-летний контракт.

В сезоне 2024/25 Жоао Педро провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет вингера дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса.

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Жоао Педро Жункейра Брайтон Челси трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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