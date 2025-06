Челси подпишет еще одного форварда за 50 млн фунтов. Романо подтвердил

Бразильский нападающий английского «Брайтона» Жоао Педро вскоре перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» заплатят за 23-летнего футболиста 50 миллионов британских фунтов (примерно 58 миллионов евро).

Отмечается, что игрок подпишет с клубом 7-летний контракт.

В сезоне 2024/25 Жоао Педро провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет вингера дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса.

🚨💙 BREAKING: João Pedro to Chelsea, here we go! Agreement done club to club for fee in excess of £50m.



João will travel on Tuesday for medical tests and contract signing, ready for FIFA Club World Cup. pic.twitter.com/9jRLnKvlpF