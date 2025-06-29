Челси подпишет еще одного форварда за 50 млн фунтов. Романо подтвердил
Жоао Педро покинет Брайтон
Бразильский нападающий английского «Брайтона» Жоао Педро вскоре перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «синие» заплатят за 23-летнего футболиста 50 миллионов британских фунтов (примерно 58 миллионов евро).
Отмечается, что игрок подпишет с клубом 7-летний контракт.
В сезоне 2024/25 Жоао Педро провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет вингера дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса.
🚨💙 BREAKING: João Pedro to Chelsea, here we go! Agreement done club to club for fee in excess of £50m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2025
João will travel on Tuesday for medical tests and contract signing, ready for FIFA Club World Cup. pic.twitter.com/9jRLnKvlpF
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