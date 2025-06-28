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  4. ВИДЕО. В игре Палмейрас – Ботафого был забит первый гол в матче на 100 мин
Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 21:30 |
327
0

ВИДЕО. В игре Палмейрас – Ботафого был забит первый гол в матче на 100 мин

Забил бразилец Паулиньо из «Палмейраса»

28 июня 2025, 21:30 |
327
0
ВИДЕО. В игре Палмейрас – Ботафого был забит первый гол в матче на 100 мин
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулиньо

В субботу, 28 июня, проходит первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором играют две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч проходит в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась в 19:00 по киевскому времени. Основное время завершилось в сухую ничью. Команды играют два дополнительных тайма по 15 минут.

Первый гол в матче был забит на 100-й минуте. Автором точного удара стал бразилец Паулиньо из «Палмейраса».

ВИДЕО. В игре Палмейрас – Ботафого был забит первый гол в матче на 100 мин

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Палмейрас Ботафого клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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