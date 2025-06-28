ВИДЕО. В игре Палмейрас – Ботафого был забит первый гол в матче на 100 мин
Забил бразилец Паулиньо из «Палмейраса»
В субботу, 28 июня, проходит первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором играют две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».
Матч проходит в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра началась в 19:00 по киевскому времени. Основное время завершилось в сухую ничью. Команды играют два дополнительных тайма по 15 минут.
Первый гол в матче был забит на 100-й минуте. Автором точного удара стал бразилец Паулиньо из «Палмейраса».
ВИДЕО. В игре Палмейрас – Ботафого был забит первый гол в матче на 100 мин
100' GOAL!! ⚽— DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025
Paulinho breaks through for @Palmeiras in the Extra Time and Verdão is closer to the quarter-finals! 🐷
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/8wNxnv3HQU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Зеленые» победили со счетом 1:0
Украинки не оставили никаких шансов соперницам после обидного поражения на групповом этапе