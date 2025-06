В субботу, 28 июня, проходит первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором играют две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч проходит в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась в 19:00 по киевскому времени. Основное время завершилось в сухую ничью. Команды играют два дополнительных тайма по 15 минут.

Первый гол в матче был забит на 100-й минуте. Автором точного удара стал бразилец Паулиньо из «Палмейраса».

ВИДЕО. В игре Палмейрас – Ботафого был забит первый гол в матче на 100 мин

100' GOAL!! ⚽

Paulinho breaks through for @Palmeiras in the Extra Time and Verdão is closer to the quarter-finals! 🐷



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/8wNxnv3HQU