Фенербахче закрывает трансфер 77-миллионного нападающего. Романо подтвердил

Колумбийский нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран близок к тому, что бы сменить клуб, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии дал «зеленый свет» на трансфер 21-летнего футболиста в «Фенербахче». Турецкий клуб близок к закрытию сделки.

Спортивный директор «Фенербахче» Девин Озек достиг соглашения с Дураном в вопросе личных условий контракта.

Зимой 2025 года Джон Дуран перешел из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» за 77 миллионов евро. В сезоне 2024/25 колумбиец провел 47 матчей на клубном уровне и забил 24 гола.

Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» попытается подписать лидера «Атлетико».

