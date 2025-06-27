Фенербахче попытается подписать лидера Атлетико. Моуриньо дал зеленый свет

Центральный нападающий мадридского «Атлетико» Александер Серлот оказался на радаре турецкого клуба «Фенербахче».

Главный тренер «желтых канареек» Жозе Моуриньо остановил свой взгляд на Александере, поскольку коуч желает усилить состав коренастым форвардом.

Представители турецкого клуба готовы отдать за нападающего сумму в районе 25 миллионов евро. Контракт Серлота с «Атлетико» рассчитан до 2028 года.

Александер присоединился к испанской команде летом 2024 года. В свой первый сезон в Мадриде форвард отбегал 53 матча, забил 24 мяча и оформил два ассиста.