Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче попытается подписать лидера Атлетико. Моуриньо дал зеленый свет
Турция
27 июня 2025, 20:39 |
207
0

Фенербахче попытается подписать лидера Атлетико. Моуриньо дал зеленый свет

Александер Серлот попал в список пожеланий турецкого клуба

27 июня 2025, 20:39 |
207
0
Фенербахче попытается подписать лидера Атлетико. Моуриньо дал зеленый свет
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

Центральный нападающий мадридского «Атлетико» Александер Серлот оказался на радаре турецкого клуба «Фенербахче».

Главный тренер «желтых канареек» Жозе Моуриньо остановил свой взгляд на Александере, поскольку коуч желает усилить состав коренастым форвардом.

Представители турецкого клуба готовы отдать за нападающего сумму в районе 25 миллионов евро. Контракт Серлота с «Атлетико» рассчитан до 2028 года.

Александер присоединился к испанской команде летом 2024 года. В свой первый сезон в Мадриде форвард отбегал 53 матча, забил 24 мяча и оформил два ассиста.

По теме:
Бавария перехватила у Реала финалиста чемпионата Европы U-21
Черная полоса. Реал сообщил о новой травме известного игрока
ФОТО. Килиан Мбаппе показал как проводит время в США. Красота
Александер Серлот Фенербахче Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый турок для Шахтера. СМИ назвали вингера, который нужен Арде Турану
Футбол | 27 июня 2025, 12:11 8
Новый турок для Шахтера. СМИ назвали вингера, который нужен Арде Турану
Новый турок для Шахтера. СМИ назвали вингера, который нужен Арде Турану

Коуч «горняков» хочет видеть среди подопечных Ирфана Джана Кахведжи из «Фенербахче»

Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Бокс | 27 июня 2025, 08:56 1
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика

Британец считает, что Дюбуа может справиться в следующем бою

Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Футбол | 27.06.2025, 11:54
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Разгром в спарринге. Женская сборная Украины потерпела поражение от Польши
Футбол | 27.06.2025, 18:39
Разгром в спарринге. Женская сборная Украины потерпела поражение от Польши
Разгром в спарринге. Женская сборная Украины потерпела поражение от Польши
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Футбол | 27.06.2025, 07:40
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
26.06.2025, 14:04 1
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37 7
Футбол
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
26.06.2025, 22:59 2
Футбол
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
26.06.2025, 12:36 23
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 4
Футбол
Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
25.06.2025, 20:00 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
27.06.2025, 00:20
Бокс
Чемпионка US Open 2019 потерпела поражение в квалификации Уимблдона-2025
Чемпионка US Open 2019 потерпела поражение в квалификации Уимблдона-2025
25.06.2025, 17:14 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем