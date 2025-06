Ему 33 года. Назван лучший игрок матча Аль-Хиляль – Пачука

27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира в группе Н встретились «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и мексиканская «Пачука».

Матч состоялся в Нэшвилле на стадионе Геодис Парк. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу саудовцев.

Лучшим игроком встречи был признан 33-летний вингер «Аль-Хиляля» Салим Аль-Давсари. Именно он забил победный гол для своей команды.

