Ему 33 года. Назван лучший игрок матча Аль-Хиляль – Пачука
Награду получил Салим Аль-Давсари
27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира в группе Н встретились «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и мексиканская «Пачука».
Матч состоялся в Нэшвилле на стадионе Геодис Парк. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу саудовцев.
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Лучшим игроком встречи был признан 33-летний вингер «Аль-Хиляля» Салим Аль-Давсари. Именно он забил победный гол для своей команды.
ФОТО. Ему 33 года. Назван лучший игрок матча Аль-Хиляль – Пачука
With a great goal and an outstanding performance, @salem_d29 helps his team take the step into the Round of 16! #SuperiorPlayerofTheMatch#SuperiorisWorthPlayingFor pic.twitter.com/s5ED8yhkYy— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 27, 2025
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