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  4. Ему 33 года. Назван лучший игрок матча Аль-Хиляль – Пачука
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 10:53 |
304
0

Ему 33 года. Назван лучший игрок матча Аль-Хиляль – Пачука

Награду получил Салим Аль-Давсари

27 июня 2025, 10:53 |
304
0
Ему 33 года. Назван лучший игрок матча Аль-Хиляль – Пачука
Getty Images/Global Images Ukraine. Салим Аль-Давсари

27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира в группе Н встретились «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и мексиканская «Пачука».

Матч состоялся в Нэшвилле на стадионе Геодис Парк. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу саудовцев.

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Лучшим игроком встречи был признан 33-летний вингер «Аль-Хиляля» Салим Аль-Давсари. Именно он забил победный гол для своей команды.

ФОТО. Ему 33 года. Назван лучший игрок матча Аль-Хиляль – Пачука

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Салим Аль-Давсари Пачука Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу лучший игрок
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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