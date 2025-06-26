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Англия
26 июня 2025, 14:09 | Обновлено 26 июня 2025, 14:10
434
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил третий летний трансфер за 40 млн фунтов

Милош Керкез покинул «Борнмут»

26 июня 2025, 14:09 | Обновлено 26 июня 2025, 14:10
434
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил третий летний трансфер за 40 млн фунтов
ФК Ливерпуль. Милош Керкез

Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании венгерского левого защитника «Борнмута» Милоша Керкеза.

Отмечается, что 21-летний футболист подписал с клубом контракт на 5 сезонов.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов стерлингов.

Керкез стал третьим летним новичком «Ливерпуля» после подписаний Джереми Фримпонга и Флориана Вирца.

В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость венгра в 45 миллионов евро.

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Ливерпуль трансферы Борнмут трансферы АПЛ Милош Керкез
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Ліверпуль досить активний на трансферному ринку. Більшість конкурентів в АПЛ поки відстають
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