ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил третий летний трансфер за 40 млн фунтов

Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании венгерского левого защитника «Борнмута» Милоша Керкеза.

Отмечается, что 21-летний футболист подписал с клубом контракт на 5 сезонов.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов стерлингов.

Керкез стал третьим летним новичком «Ливерпуля» после подписаний Джереми Фримпонга и Флориана Вирца.

В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость венгра в 45 миллионов евро.

