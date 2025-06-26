ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил третий летний трансфер за 40 млн фунтов
Милош Керкез покинул «Борнмут»
Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании венгерского левого защитника «Борнмута» Милоша Керкеза.
Отмечается, что 21-летний футболист подписал с клубом контракт на 5 сезонов.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов стерлингов.
Керкез стал третьим летним новичком «Ливерпуля» после подписаний Джереми Фримпонга и Флориана Вирца.
В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость венгра в 45 миллионов евро.
Welcome to the Reds, Milos Kerkez! pic.twitter.com/ef6cRqb7XX— Liverpool FC (@LFC) June 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянскому защитнику исполнилось 57 лет
Обозреватель Sport.ua – о тернистом пути Жоана Гарсии в главную команду Каталонии