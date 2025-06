Все же Италия. Известно, где продолжит карьеру Модрич

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич в ближайшее время может стать игроком итальянского «Милана».

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Источник информирует, что Модрич подпишет контракт с командой сразу после клубного чемпионата мира.

В июле Лука должен пройти медобследование. Было известно, что подписание хорвата было приоритетной задачей нового директора «россонери» Игли Таре.

Лука Модрич доигрывает за мадридский «Реал» на клубном чемпионате мира. В сезоне игрок провел 57 матчей и забил 2 мяча.

🚨 Confirmed: Luka Modrić will sign in as new AC Milan player after Club World Cup ❤️🖤



The verbal agreement is done and sealed with medical to follow in July, exclusive story confirmed since start of June for Luka’s future.



…and 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨, soon. 🧞‍♂️🇭🇷 pic.twitter.com/Z6PkjGgGeE