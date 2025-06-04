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  4. Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Италия
04 июня 2025, 19:41 |
1930
5

Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата

Лука продолжит карьеру в «Милане»

04 июня 2025, 19:41 |
1930
5
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Милан» провел переговоры с Модричем, итальянцы уверены, что уговорили игрока перейти в Серию А.

Хорват подпишет с «красно-черными» годовой контракт с опцией продления еще на один год. В «Милане» Лука будет получать зарплату в размере 3,5 миллиона евро + бонусы.

В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

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Лука Модрич трансферы Серии A трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Милан
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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Mark4854590
Модрич ще не сказав свого останнього слова. І Мілану може стати у нагоді
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+2
Иван Иванов
урря!
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-1
Sheva19
До чого катится Серія А вже пенсіонери їдуть догровати 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Барселона упустила отличного игрока.
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-2
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