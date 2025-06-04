Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Милан» провел переговоры с Модричем, итальянцы уверены, что уговорили игрока перейти в Серию А.

Хорват подпишет с «красно-черными» годовой контракт с опцией продления еще на один год. В «Милане» Лука будет получать зарплату в размере 3,5 миллиона евро + бонусы.

В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».