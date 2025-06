Наконец-то. Бенфика с 14-й попытки таки победила Баварию

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Бенфика победила Баварию со счетом 1:0 и стала первой в своей группе.

Бенфика впервые в своей истории победила Баварию. Произошло это в 14–м поединке между командами. До этого матча лишь трижды португальцы сумели избежать поражений.

Португальский клуб должен отдать должное украинскому голкиперу Анатолию Трубину, который сделал в матче четыре важных сейва.

Все результаты между командами

🦅 @SLBenfica secure an historic win against @FCBayern to move things around in Group C. 🔢