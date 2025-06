ВИДЕО. Два гола Челси в раздевалку успокоили игру против Эсперанса

25 июня в 04:00 проходит матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Английский «Челси» и «Эсперанс» из Туниса играют на арене «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

В этом матче будет определен второй обладатель путевки в плей-офф от этого квартета. Челси устраивает даже ничья.

Два гола Челси в раздевалку успокоили игру против Эсперанса (2:0).

Тосин Адарабиойо и Лиам Делап отличились в компенсированное время 1-го тайма.

ГОЛ! 0:1. Тосин Адарабиойо, 45+3 мин

ГОЛ! 0:2 Лиам Делап , 45+5 мин

