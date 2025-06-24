Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Неймар
Бразилия
24 июня 2025, 23:46 | Обновлено 24 июня 2025, 23:51
606
1

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Неймар

Некогда звездный бразилец подписал новый контракт с Сантосом до января 2026 года

24 июня 2025, 23:46 | Обновлено 24 июня 2025, 23:51
606
1
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

33-летний бразильский форвард Неймар продлил контракт с Сантосом.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2025 года. Предыдущие соглашение Неймара заканчивалось бы 30 июня.

новость дополняется...

По теме:
ФОТО. Одинокий и счастливый! Ламин Ямаль показал свой отдых в Бразилии
Чернигов продлил контракты с двумя ключевыми защитниками
Сохранят нидерландца. Барселона продлит контракт с полузащитником
Неймар Сантос продление контракта чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24 июня 2025, 08:51 9
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко

Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»

ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
Футбол | 24 июня 2025, 14:33 4
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном

Парижский клуб хочет продать вратаря сборной страны-террориста

Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 24.06.2025, 16:45
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ
Футбол | 24.06.2025, 12:39
ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ
ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 24.06.2025, 23:43
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Неймар - як валіза без ручки). І не викинеш, бо народна любов, і користі небагато
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 20
Футбол
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 4
Футбол
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
23.06.2025, 05:55 3
Бокс
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
24.06.2025, 00:50 5
Футбол
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 9
Бокс
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем