ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Неймар
Некогда звездный бразилец подписал новый контракт с Сантосом до января 2026 года
33-летний бразильский форвард Неймар продлил контракт с Сантосом.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2025 года. Предыдущие соглашение Неймара заканчивалось бы 30 июня.
новость дополняется...
#EuVouEuVoltoEuFico pic.twitter.com/pJNKpoKpMx— Santos FC (@SantosFC) June 24, 2025
Onde tudo começou. Onde nunca vai acabar! ♾️— Santos FC (@SantosFC) June 24, 2025
Neymar assinou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com o Peixão até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo. pic.twitter.com/IJx1HfYakx
Passado, presente e futuro. 🔟 pic.twitter.com/o7wshdOm7J— Santos FC (@SantosFC) June 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»
Парижский клуб хочет продать вратаря сборной страны-террориста