ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Неймар

33-летний бразильский форвард Неймар продлил контракт с Сантосом.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2025 года. Предыдущие соглашение Неймара заканчивалось бы 30 июня.

Onde tudo começou. Onde nunca vai acabar! ♾️



Neymar assinou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com o Peixão até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo. pic.twitter.com/IJx1HfYakx