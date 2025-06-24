Луис Суарес поднялся вверх сразу в нескольких бомбардирских рейтингах
Уругвайский нападающий снова отличился голом в официальном матче
В матче третьего тура клубного чемпионата мира Интер Майами сыграл вничью с Палмейрасом со счетом 2:2.
Очередной гол забил Луис Суарес.
Для него это уже 592-й гол в карьере. Уругвайский нападающий на один гол обогнал португальца Пейротео (591) и теперь занимает единоличное 13-е место среди всех бомбардиров в истории футбола.
- 938 – Криштиану Роналду
- 866 – Лионель Месси
- 759 – Йозеф Бишчан
- 757 – Пеле
- 748 – Ромарио
- 704 – Ференц Пушкаш
- 695 – Роберт Левандовский
- 678 – Герд Мюллер
- 648 – Джимми Джонс
- 645 – Абе Ленстра
- 629 – Джо Бембрик
- 621 – Эйсебио
- 592 – Луис Суарес
- 591 – Пейротео
- 573 – Златан Ибрагимович
Также Луис Суарес стал вторым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира:
- 39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
- 38 лет и 151 день – Луис Суарес
- 37 лет и 360 дней – Лионель Месси
- 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
- 37 лет и 126 дней – Анхель Ди Мария
- 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди
Всего на счету Луиса Суареса уже 6 голов на клубных чемпионатах мира:
- 7 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал), Пеле (Сантос)
- 6 – Альберто Спенсер (Пеньяроль), Карим Бензема (Реал, Аль-Иттихад), Гарет Бэйл (Реал), Лионель Месси (Барселона, Интер Майами), Сесар Дельгадо (Монтеррей), Луис Суарес (Барселона, Интер Майами)
Luis Suárez 🇺🇾 llega a 592 goles en su carrera, susperando los 591 tantos de Fernando Peyroteo 🇵🇹 en su carrera.— Only Stats (@TheGoatStats) June 24, 2025
Suárez ya es, en solitario, el 1️⃣3️⃣avo máximo goleador en la historia del futbol.
El puesto 1️⃣2️⃣ es Eusebio 🇵🇹 (621)#InterMiami #MundialDeClubes #lionelmessi… pic.twitter.com/gvTqOXy4gO
Goleadores históricos del futbol👇— Only Stats (@TheGoatStats) June 24, 2025
1️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 938
2️⃣Lionel Messi 🇦🇷 866
3️⃣Josef Bican 🇦🇹 759
4️⃣Pele 🇧🇷 757
5️⃣Romario 🇧🇷 748
6️⃣Ferenc Puskas 🇭🇺 704
7️⃣Robert Lewandowski 🇵🇱 695
8️⃣Gerd Muller 🇩🇪 678
9️⃣Jimmy Jones 🇬🇧 648
🔟Abe Lenstra 🇳🇱 645
1️⃣1️⃣Joe Bambrick 🇬🇧 629… pic.twitter.com/YengFUS84i
It went down to the wire in Group A. 👀#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 24, 2025
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