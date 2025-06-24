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  4. Луис Суарес поднялся вверх сразу в нескольких бомбардирских рейтингах
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 10:45 |
351
0

Луис Суарес поднялся вверх сразу в нескольких бомбардирских рейтингах

Уругвайский нападающий снова отличился голом в официальном матче

24 июня 2025, 10:45 |
351
0
Луис Суарес поднялся вверх сразу в нескольких бомбардирских рейтингах
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Интер Майами сыграл вничью с Палмейрасом со счетом 2:2.

Очередной гол забил Луис Суарес.

Для него это уже 592-й гол в карьере. Уругвайский нападающий на один гол обогнал португальца Пейротео (591) и теперь занимает единоличное 13-е место среди всех бомбардиров в истории футбола.

  • 938 – Криштиану Роналду
  • 866 – Лионель Месси
  • 759 – Йозеф Бишчан
  • 757 – Пеле
  • 748 – Ромарио
  • 704 – Ференц Пушкаш
  • 695 – Роберт Левандовский
  • 678 – Герд Мюллер
  • 648 – Джимми Джонс
  • 645 – Абе Ленстра
  • 629 – Джо Бембрик
  • 621 – Эйсебио
  • 592 – Луис Суарес
  • 591 – Пейротео
  • 573 – Златан Ибрагимович

Также Луис Суарес стал вторым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира:

  • 39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
  • 38 лет и 151 день – Луис Суарес
  • 37 лет и 360 дней – Лионель Месси
  • 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
  • 37 лет и 126 дней – Анхель Ди Мария
  • 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди

Всего на счету Луиса Суареса уже 6 голов на клубных чемпионатах мира:

  • 7 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал), Пеле (Сантос)
  • 6 – Альберто Спенсер (Пеньяроль), Карим Бензема (Реал, Аль-Иттихад), Гарет Бэйл (Реал), Лионель Месси (Барселона, Интер Майами), Сесар Дельгадо (Монтеррей), Луис Суарес (Барселона, Интер Майами)
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Палмейрас Луис Суарес клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами рекорд статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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