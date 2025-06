Луис Суарес поднялся вверх сразу в нескольких бомбардирских рейтингах

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Интер Майами сыграл вничью с Палмейрасом со счетом 2:2.

Очередной гол забил Луис Суарес.

Для него это уже 592-й гол в карьере. Уругвайский нападающий на один гол обогнал португальца Пейротео (591) и теперь занимает единоличное 13-е место среди всех бомбардиров в истории футбола.

Также Луис Суарес стал вторым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира:

Всего на счету Луиса Суареса уже 6 голов на клубных чемпионатах мира:

It went down to the wire in Group A. 👀#FIFACWC