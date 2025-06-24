Луис Суарес поднялся вверх сразу в нескольких бомбардирских рейтингах

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Интер Майами сыграл вничью с Палмейрасом со счетом 2:2.

Очередной гол забил Луис Суарес.

Для него это уже 592-й гол в карьере. Уругвайский нападающий на один гол обогнал португальца Пейротео (591) и теперь занимает единоличное 13-е место среди всех бомбардиров в истории футбола.

938 – Криштиану Роналду

866 – Лионель Месси

759 – Йозеф Бишчан

757 – Пеле

748 – Ромарио

704 – Ференц Пушкаш

695 – Роберт Левандовский

678 – Герд Мюллер

648 – Джимми Джонс

645 – Абе Ленстра

629 – Джо Бембрик

621 – Эйсебио

592 – Луис Суарес

591 – Пейротео

573 – Златан Ибрагимович

Также Луис Суарес стал вторым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира:

39 лет и 80 дней – Серхио Рамос

38 лет и 151 день – Луис Суарес

37 лет и 360 дней – Лионель Месси

37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти

37 лет и 126 дней – Анхель Ди Мария

37 лет и 125 дней – Николас Отаменди

Всего на счету Луиса Суареса уже 6 голов на клубных чемпионатах мира:

7 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал), Пеле (Сантос)

6 – Альберто Спенсер (Пеньяроль), Карим Бензема (Реал, Аль-Иттихад), Гарет Бэйл (Реал), Лионель Месси (Барселона, Интер Майами), Сесар Дельгадо (Монтеррей), Луис Суарес (Барселона, Интер Майами)

Luis Suárez 🇺🇾 llega a 592 goles en su carrera, susperando los 591 tantos de Fernando Peyroteo 🇵🇹 en su carrera.



Suárez ya es, en solitario, el 1️⃣3️⃣avo máximo goleador en la historia del futbol.



El puesto 1️⃣2️⃣ es Eusebio 🇵🇹 (621)#InterMiami #MundialDeClubes #lionelmessi… pic.twitter.com/gvTqOXy4gO — Only Stats (@TheGoatStats) June 24, 2025

Goleadores históricos del futbol👇



1️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 938

2️⃣Lionel Messi 🇦🇷 866

3️⃣Josef Bican 🇦🇹 759

4️⃣Pele 🇧🇷 757

5️⃣Romario 🇧🇷 748

6️⃣Ferenc Puskas 🇭🇺 704

7️⃣Robert Lewandowski 🇵🇱 695

8️⃣Gerd Muller 🇩🇪 678

9️⃣Jimmy Jones 🇬🇧 648

🔟Abe Lenstra 🇳🇱 645

1️⃣1️⃣Joe Bambrick 🇬🇧 629… pic.twitter.com/YengFUS84i — Only Stats (@TheGoatStats) June 24, 2025