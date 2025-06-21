Официальное предложение. Мадридский Реал определился с будущим голкипера
Тибо Куртуа продлит сотрудничество с королевским клубом до 2028 года
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа останется в клубе, как минимум, до 2028 года – стороны договорились о продлении сотрудничества.
Текущее соглашение бельгийца с королевской командой истекает в июне следующего года, но «сливочные» полностью доверяют футболисту и довольны уровнем его выступлений.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» сделал официальное предложение Тибо о продлении контракта и планирует оформить сделку в июле – после завершения Клубного чемпионата мира.
Стоит отметить, что сам Куртуа также намерен остаться в мадридском коллективе. Ради вратаря испанский клуб сделает исключение – ранее «Реал» придерживался правила, согласно которому не давал контракты дольше, чем на один год игрокам, которым исполнилось 30 лет.
33-летний бельгиец провел 48 матчей в прошлом сезоне, в которых пропустил 56 мячей. В 15 поединках Куртуа сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
🚨⚪️ More on Thibaut Courtois new deal story from two weeks ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2025
Real Madrid are prepared to finalize the agremeent in July with proposal already being drafted.
Courtois wants to stay. No issues. 🤝🏻 pic.twitter.com/4PEEh0hAPQ
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