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Испания
21 июня 2025, 14:08 |
1583
1

Официальное предложение. Мадридский Реал определился с будущим голкипера

Тибо Куртуа продлит сотрудничество с королевским клубом до 2028 года

21 июня 2025, 14:08 |
1583
1
Официальное предложение. Мадридский Реал определился с будущим голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа останется в клубе, как минимум, до 2028 года – стороны договорились о продлении сотрудничества.

Текущее соглашение бельгийца с королевской командой истекает в июне следующего года, но «сливочные» полностью доверяют футболисту и довольны уровнем его выступлений.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» сделал официальное предложение Тибо о продлении контракта и планирует оформить сделку в июле – после завершения Клубного чемпионата мира.

Стоит отметить, что сам Куртуа также намерен остаться в мадридском коллективе. Ради вратаря испанский клуб сделает исключение – ранее «Реал» придерживался правила, согласно которому не давал контракты дольше, чем на один год игрокам, которым исполнилось 30 лет.

33-летний бельгиец провел 48 матчей в прошлом сезоне, в которых пропустил 56 мячей. В 15 поединках Куртуа сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа продление контракта Фабрицио Романо
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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vbrjkf
А як же лунініана!? Про що буде писати спорт.юа? Вбили інтригу...  
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