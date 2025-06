Официальное предложение. Мадридский Реал определился с будущим голкипера

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа останется в клубе, как минимум, до 2028 года – стороны договорились о продлении сотрудничества.

Текущее соглашение бельгийца с королевской командой истекает в июне следующего года, но «сливочные» полностью доверяют футболисту и довольны уровнем его выступлений.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» сделал официальное предложение Тибо о продлении контракта и планирует оформить сделку в июле – после завершения Клубного чемпионата мира.

Стоит отметить, что сам Куртуа также намерен остаться в мадридском коллективе. Ради вратаря испанский клуб сделает исключение – ранее «Реал» придерживался правила, согласно которому не давал контракты дольше, чем на один год игрокам, которым исполнилось 30 лет.

33-летний бельгиец провел 48 матчей в прошлом сезоне, в которых пропустил 56 мячей. В 15 поединках Куртуа сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

