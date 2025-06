19 июня проходит матч второго тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Майами и Порту.

Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте счет в поединке был открыт. Саму Омородион реализовал пенальти и вывел португальский клуб вперед.

ВИДЕО. Отсидеться не получится: Порту забил Интер Майами с пенальти

