Отказался от Реала. Доннарумма возобновил переговоры с ПСЖ
Итальянец стремится остаться во французском клубе
Французский ПСЖ начал новые переговоры с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта.
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо проинформировал, что представители вратаря встретились с ПСЖ для обсуждения нового договора.
Стороны пока ведут активное общение – никаких решений не принято.
Контракт Доннаруммы с клубом заканчивается летом следующего года.
К тому же, голкипера активно сватают в мадридский «Реал», где Джанлуиджи может заменить Тибо Куртуа.
🚨💙❤️ Gigio Donnarumma’s camp met with Paris Saint-Germain to discuss new deal at the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025
Talks continue as no agreement has been reached yet, but discussions have now restarted. pic.twitter.com/vsvOcpzC12
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