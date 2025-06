Отказался от Реала. Доннарумма возобновил переговоры с ПСЖ

Французский ПСЖ начал новые переговоры с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо проинформировал, что представители вратаря встретились с ПСЖ для обсуждения нового договора.

Стороны пока ведут активное общение – никаких решений не принято.

Контракт Доннаруммы с клубом заканчивается летом следующего года.

К тому же, голкипера активно сватают в мадридский «Реал», где Джанлуиджи может заменить Тибо Куртуа.

