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  4. Отказался от Реала. Доннарумма возобновил переговоры с ПСЖ
Франция
19 июня 2025, 15:59 | Обновлено 19 июня 2025, 16:07
702
2

Отказался от Реала. Доннарумма возобновил переговоры с ПСЖ

Итальянец стремится остаться во французском клубе

19 июня 2025, 15:59 | Обновлено 19 июня 2025, 16:07
702
2
Отказался от Реала. Доннарумма возобновил переговоры с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Французский ПСЖ начал новые переговоры с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо проинформировал, что представители вратаря встретились с ПСЖ для обсуждения нового договора.

Стороны пока ведут активное общение – никаких решений не принято.

Контракт Доннаруммы с клубом заканчивается летом следующего года.

К тому же, голкипера активно сватают в мадридский «Реал», где Джанлуиджи может заменить Тибо Куртуа.

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ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Джанлуиджи Доннарумма продление контракта
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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antt
Можна зробити паралелі з Луніним. Для чого Доннарумі напружуватися весь сезон, якщо можна в національному чемпіонаті бути як на тренуванні. Лише трохи Ліги Чемпіонів, де треба включитися на повну. Яку цього року виграли.
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ЧЕМП
Какой еще Реал?Ему нужно в ПСЖ оставацца.
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