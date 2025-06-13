Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон

Мадридский «Реал» летом 2026 года может подписать звездного вратаря.

По информации испанских СМИ, Джанлуиджи Доннарумма может перейти в мадридский клуб летом 2026 года – агенты итальянца предложили игрока «Реалу». Руководство «бланкос» поддерживает идею перехода Доннаруммы, они поражены, что такой вратарь может перейти в их клуб на правах свободного агента, а учитывая его возраст, стать долгосрочной заменой Тибо Куртуа в будущем.

В этом сезоне Доннарумма провел 40 матчей, пропустил 39 голов и 12 раз отыграл на ноль. Вместе с «ПСЖ» Джанлуиджи выиграл требл.

Ранее главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго в мадридском клубе.