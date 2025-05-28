Хаби АЛОНСО: «Это впечатляющий игрок, он очень нужен Реалу»
Тренер «бланкос» – о Родриго
Испанский специалист Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Реала». Алонсо сразу же отреагировал на информацию в СМИ о желании Родриго покинуть клуб.
«Родриго – футболист «Реала», и я собираюсь поговорить со всеми. Он впечатляющий футболист, и он очень нужен «Реалу», – сказал Хаби Алонсо.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал переговоры по трансферу Родриго.
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