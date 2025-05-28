Хаби АЛОНСО: «Это впечатляющий игрок, он очень нужен Реалу»

Испанский специалист Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Реала». Алонсо сразу же отреагировал на информацию в СМИ о желании Родриго покинуть клуб.

«Родриго – футболист «Реала», и я собираюсь поговорить со всеми. Он впечатляющий футболист, и он очень нужен «Реалу», – сказал Хаби Алонсо.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал переговоры по трансферу Родриго.