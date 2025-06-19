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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 14:30 |
1252
3

Турнирные таблицы КЧМ. Завершен первый тур: в каких группах будет интрига?

Не все европейские команды доказали свое превосходство, в частности и Реал Мадрид

19 июня 2025, 14:30 |
1252
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Турнирные таблицы КЧМ. Завершен первый тур: в каких группах будет интрига?
Getty Images/Global Images Ukraine

С 15 по 19 июня в США состоялись матчи первого тура в восьми группах клубного чемпионата мира 2025.

Только в одном квартете были сыграны ничьи в обоих поединках. Кроме того, еще и без забитых мячей: Аль-Ахли и Интер Майами, как и Порту с Палмейрасом, сыграли вничью 0:0.

Самая крупная победа первого тура – разгром Окленд Сити в исполнении Баварии со счетом 10:0. Мюнхенцы и новозеландцы в группе C выступают вместе с Бенфикой и Бока Хуниорс, которые в очном противостоянии выдали зарубу – 2:2 (с камбеком орлов со счета 0:2). За португальский коллектив все 90 минут провел украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Действующий чемпион соревнований Манчестер Сити стартовал с виктории над марокканским Видадом 2:0. В другом поединке группы G Ювентус показал мастер-класс эмиратскому Аль-Айну – 5:0.

Самым интересным поединком первого тура КЧМ-2025 должно было стать противостояния ПСЖ и Атлетико Мадрид. Но парижане легко разобрали соперников 4:0. Таким образом, подопечные Диего Симеоне прямо сейчас идут на последнем месте в квартете, поскольку в другой игре Сиэтл Саундерс уступил Ботафого 1:2 и по разнице забитых и пропущенных опережает матрасников.

Реал Мадрид, который имел винстрик на клубном мундиале из 11 матчей, прервал серию, сыграв вничью с командой Аль-Хиляль (1:1). В группе H также играют РБ Зальцбург и Пачука – австрийский коллектив одолел мексиканский 2:1.

В квартете D Челси и Фламенго добыли победы на ФК Лос-Анджелес и Эсперансом соответственно с идентичным счетом – 2:0.

Фаворит группы Е Интер Милан оступился на старте турнира, сыграв вничью с Монтеррейем. А в другом поединке Ривер Плейт переиграл Ураву и поднялся на первое место.

Боруссия Дортмунд также как и Интер, считающаяся главным претендентом на первое место в квартете F, провела слабый матч против Флуминенсе – 0:0. Южноафриканский Мамелоди Сандаунз минимально одолел Ульсан ХД 1:0 и сейчас занимает лидерскую позицию в группе.

19 июня и в ночь на 20 июня начнутся встречи второго тура КЧМ: в группе А Интер Майами вместе с Лионелем Месси поборется против Порту, а Аль-Ахли проведет матч с Палмейрасом. В квартете B ПСЖ сойдется с Ботафого, а Атлетико – с Сиэтл Саундерс.

1-й тур

  • 15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0
  • 15.06. 19:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 10:0
  • 15.06. 22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания) – 4:0
  • 16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0
  • 16.06. 05:00. Ботафого (Бразилия) – Сиэтл Саундерс (США) – 2:1
  • 16.06. 22:00. Челси (Англия) – ФК Лос-Анджелес (США) – 2:0
  • 17.06. 01:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия) – 2:2
  • 17.06. 04:00. Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0
  • 17.06. 19:00. Флуминенсе (Бразилия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:0
  • 17.06. 22:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1
  • 18.06. 01:00. Ульсан (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 0:1
  • 18.06. 04:00. Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия) – 1:1
  • 18.06. 19:00. Манчестер Сити (Англия) – Видад (Марокко) – 2:0
  • 18.06. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:1
  • 19.06. 01:00. Пачука (Мексика) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:2
  • 19.06. 04:00. Аль-Айн (ОАЭ) – Ювентус (Италия) – 0:5

Таблица группы А

FIFA Club World Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Ахли Каир 1 0 1 0 0 - 0 1
2 Порту 1 0 1 0 0 - 0 1
3 Палмейрас 1 0 1 0 0 - 0 1
4 Интер Майами 1 0 1 0 0 - 0 1
Полная таблица

Таблица группы B

FIFA Club World Cup Grp. B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4 - 0 3
2 Ботафого 1 1 0 0 2 - 1 3
3 Сиэтл Саундерс 1 0 0 1 1 - 2 0
4 Атлетико Мадрид 1 0 0 1 0 - 4 0
Полная таблица

Таблица группы C

FIFA Club World Cup Grp. C Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 1 1 0 0 10 - 0 3
2 Бенфика 1 0 1 0 2 - 2 1
3 Бока Хуниорс 1 0 1 0 2 - 2 1
4 Окленд Сити 1 0 0 1 0 - 10 0
Полная таблица

Таблица группы D

FIFA Club World Cup Grp. D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фламенго 1 1 0 0 2 - 0 3
2 Челси 1 1 0 0 2 - 0 3
3 Лос-Анджелес 1 0 0 1 0 - 2 0
4 Эсперанс 1 0 0 1 0 - 2 0
Полная таблица

Таблица группы E

FIFA Club World Cup Grp. E Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 1 3
2 Монтеррей 1 0 1 0 1 - 1 1
3 Интер Милан 1 0 1 0 1 - 1 1
4 Урава Ред Даймондс 1 0 0 1 1 - 3 0
Полная таблица

Таблица группы F

FIFA Club World Cup Grp. F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мамелоди Сандаунс 1 1 0 0 1 - 0 3
2 Боруссия Д 1 0 1 0 0 - 0 1
3 Флуминенсе 1 0 1 0 0 - 0 1
4 Улсан Хюндай Тайгерс 1 0 0 1 0 - 1 0
Полная таблица

Таблица группы G

FIFA Club World Cup Grp. G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ювентус 1 1 0 0 5 - 0 3
2 Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 3
3 Видад 1 0 0 1 0 - 2 0
4 Аль-Айн 1 0 0 1 0 - 5 0
Полная таблица

Таблица группы H

FIFA Club World Cup Grp. H Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 РБ Зальцбург 1 1 0 0 2 - 1 3
2 Реал Мадрид 1 0 1 0 1 - 1 1
3 Аль-Хиляль 1 0 1 0 1 - 1 1
4 Пачука 1 0 0 1 1 - 2 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Andromed
я думаю більшість європейських команд з другого тура зроблять собі зручне становище
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+1
GroundUnder
фанаты Реала всю неделю: кокококо проходной турнир
после первого круга... УПС
Ответить
0
Mark4854590
Деякі команди ще не увімкнулись. А з групового етапу Європа має вийти з мінімальними втратами
Ответить
0
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