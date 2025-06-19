Турнирные таблицы КЧМ. Завершен первый тур: в каких группах будет интрига?
Не все европейские команды доказали свое превосходство, в частности и Реал Мадрид
С 15 по 19 июня в США состоялись матчи первого тура в восьми группах клубного чемпионата мира 2025.
Только в одном квартете были сыграны ничьи в обоих поединках. Кроме того, еще и без забитых мячей: Аль-Ахли и Интер Майами, как и Порту с Палмейрасом, сыграли вничью 0:0.
Самая крупная победа первого тура – разгром Окленд Сити в исполнении Баварии со счетом 10:0. Мюнхенцы и новозеландцы в группе C выступают вместе с Бенфикой и Бока Хуниорс, которые в очном противостоянии выдали зарубу – 2:2 (с камбеком орлов со счета 0:2). За португальский коллектив все 90 минут провел украинский голкипер Анатолий Трубин.
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Действующий чемпион соревнований Манчестер Сити стартовал с виктории над марокканским Видадом 2:0. В другом поединке группы G Ювентус показал мастер-класс эмиратскому Аль-Айну – 5:0.
Самым интересным поединком первого тура КЧМ-2025 должно было стать противостояния ПСЖ и Атлетико Мадрид. Но парижане легко разобрали соперников 4:0. Таким образом, подопечные Диего Симеоне прямо сейчас идут на последнем месте в квартете, поскольку в другой игре Сиэтл Саундерс уступил Ботафого 1:2 и по разнице забитых и пропущенных опережает матрасников.
Реал Мадрид, который имел винстрик на клубном мундиале из 11 матчей, прервал серию, сыграв вничью с командой Аль-Хиляль (1:1). В группе H также играют РБ Зальцбург и Пачука – австрийский коллектив одолел мексиканский 2:1.
В квартете D Челси и Фламенго добыли победы на ФК Лос-Анджелес и Эсперансом соответственно с идентичным счетом – 2:0.
Фаворит группы Е Интер Милан оступился на старте турнира, сыграв вничью с Монтеррейем. А в другом поединке Ривер Плейт переиграл Ураву и поднялся на первое место.
Боруссия Дортмунд также как и Интер, считающаяся главным претендентом на первое место в квартете F, провела слабый матч против Флуминенсе – 0:0. Южноафриканский Мамелоди Сандаунз минимально одолел Ульсан ХД 1:0 и сейчас занимает лидерскую позицию в группе.
19 июня и в ночь на 20 июня начнутся встречи второго тура КЧМ: в группе А Интер Майами вместе с Лионелем Месси поборется против Порту, а Аль-Ахли проведет матч с Палмейрасом. В квартете B ПСЖ сойдется с Ботафого, а Атлетико – с Сиэтл Саундерс.
1-й тур
- 15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0
- 15.06. 19:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 10:0
- 15.06. 22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания) – 4:0
- 16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0
- 16.06. 05:00. Ботафого (Бразилия) – Сиэтл Саундерс (США) – 2:1
- 16.06. 22:00. Челси (Англия) – ФК Лос-Анджелес (США) – 2:0
- 17.06. 01:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия) – 2:2
- 17.06. 04:00. Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0
- 17.06. 19:00. Флуминенсе (Бразилия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:0
- 17.06. 22:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1
- 18.06. 01:00. Ульсан (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 0:1
- 18.06. 04:00. Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия) – 1:1
- 18.06. 19:00. Манчестер Сити (Англия) – Видад (Марокко) – 2:0
- 18.06. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:1
- 19.06. 01:00. Пачука (Мексика) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:2
- 19.06. 04:00. Аль-Айн (ОАЭ) – Ювентус (Италия) – 0:5
Таблица группы А
|FIFA Club World Cup Grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Ахли Каир
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2
|Порту
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3
|Палмейрас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4
|Интер Майами
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Таблица группы B
|FIFA Club World Cup Grp. B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2
|Ботафого
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4
|Атлетико Мадрид
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Таблица группы C
|FIFA Club World Cup Grp. C
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|10 - 0
|3
|2
|Бенфика
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4
|Окленд Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 10
|0
Таблица группы D
|FIFA Club World Cup Grp. D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фламенго
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2
|Челси
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3
|Лос-Анджелес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4
|Эсперанс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Таблица группы E
|FIFA Club World Cup Grp. E
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2
|Монтеррей
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3
|Интер Милан
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4
|Урава Ред Даймондс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Таблица группы F
|FIFA Club World Cup Grp. F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мамелоди Сандаунс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2
|Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3
|Флуминенсе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4
|Улсан Хюндай Тайгерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Таблица группы G
|FIFA Club World Cup Grp. G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3
|Видад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4
|Аль-Айн
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Таблица группы H
|FIFA Club World Cup Grp. H
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|РБ Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2
|Реал Мадрид
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3
|Аль-Хиляль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4
|Пачука
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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