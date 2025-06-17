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  4. Рома попрощалась с топ-менеджером, который привел в клуб Довбика
Италия
17 июня 2025, 16:11 |
401
0

Рома попрощалась с топ-менеджером, который привел в клуб Довбика

Флоран Гизольфи покидает пост спортивного директора Ромы

17 июня 2025, 16:11 |
401
0
Рома попрощалась с топ-менеджером, который привел в клуб Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский менеджер Клаудио Раньери сообщил об уходе Флорана Гизольфи из расположения римского клуба.

Гизольфи присоединился к римскому клубу в прошлом году после работы в Ницце, но уже этим летом клуб решил изменить вектор развития спортивного направления.

«Клуб рассматривает несколько кандидатур. В скором времени вы узнаете, кто станет новым спортивным директором», – заявил Раньери

В ближайшее время Рома должен определиться с новым руководителем спортивного отдела, чтобы успеть подготовиться к летнему трансферному окну.

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Артем Довбик Рома Рим Флоран Гизольфи Клаудио Раньери Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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