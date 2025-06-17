Рома попрощалась с топ-менеджером, который привел в клуб Довбика
Флоран Гизольфи покидает пост спортивного директора Ромы
Итальянский менеджер Клаудио Раньери сообщил об уходе Флорана Гизольфи из расположения римского клуба.
Гизольфи присоединился к римскому клубу в прошлом году после работы в Ницце, но уже этим летом клуб решил изменить вектор развития спортивного направления.
«Клуб рассматривает несколько кандидатур. В скором времени вы узнаете, кто станет новым спортивным директором», – заявил Раньери
В ближайшее время Рома должен определиться с новым руководителем спортивного отдела, чтобы успеть подготовиться к летнему трансферному окну.
🚨🟡🔴 AS Roma’s Claudio Ranieri has confirmed story from last night as director Florent Ghisolfi leaves the club with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2025
Ricky Massara, main candidate for the job. 👀 pic.twitter.com/fNEnjzWgC3
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