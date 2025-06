Рома попрощалась с топ-менеджером, который привел в клуб Довбика

Итальянский менеджер Клаудио Раньери сообщил об уходе Флорана Гизольфи из расположения римского клуба.

Гизольфи присоединился к римскому клубу в прошлом году после работы в Ницце, но уже этим летом клуб решил изменить вектор развития спортивного направления.

«Клуб рассматривает несколько кандидатур. В скором времени вы узнаете, кто станет новым спортивным директором», – заявил Раньери

В ближайшее время Рома должен определиться с новым руководителем спортивного отдела, чтобы успеть подготовиться к летнему трансферному окну.

🚨🟡🔴 AS Roma’s Claudio Ranieri has confirmed story from last night as director Florent Ghisolfi leaves the club with immediate effect.



Ricky Massara, main candidate for the job. 👀 pic.twitter.com/fNEnjzWgC3