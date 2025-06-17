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  4. Итальянские СМИ раскрыли планы Гасперини по поводу будущего Довбика в Роме
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 11:35 |
573
0

Итальянские СМИ раскрыли планы Гасперини по поводу будущего Довбика в Роме

Артем Довбик останется в расположении римских «волков»

17 июня 2025, 11:35 |
573
0
Итальянские СМИ раскрыли планы Гасперини по поводу будущего Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

После назначения итальянского специалиста Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера римской «Ромы» появилось много слухов по поводу будущего украинского форварда Артема Довбика.

По сообщению авторитетного портала Il Romanista, Артем точно останется в расположении «волков». Сам Гасперини уверен, что сможет улучшить Артема, работая с ним на тренировках.

В прошлом сезоне Артем провел 44 матча в составе римской Ромы, в которых отличился 17 голами и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Рома готова продать конкурента Довбика в MLS, но сам футболист готов пойти на радикальный шаг, чтобы остаться.

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Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: il Romanista
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