Итальянские СМИ раскрыли планы Гасперини по поводу будущего Довбика в Роме

После назначения итальянского специалиста Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера римской «Ромы» появилось много слухов по поводу будущего украинского форварда Артема Довбика.

По сообщению авторитетного портала Il Romanista, Артем точно останется в расположении «волков». Сам Гасперини уверен, что сможет улучшить Артема, работая с ним на тренировках.

В прошлом сезоне Артем провел 44 матча в составе римской Ромы, в которых отличился 17 голами и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Рома готова продать конкурента Довбика в MLS, но сам футболист готов пойти на радикальный шаг, чтобы остаться.