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Испания
16 июня 2025, 20:18 |
939
0

Барселона приблизилась к трансферу мечты. Из-за этого Рафинья может уйти

Каталонцы могут подписать Нико Уильямса

16 июня 2025, 20:18 |
939
0
Барселона приблизилась к трансферу мечты. Из-за этого Рафинья может уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

«Барселона» готова усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации известного журналиста Флориана Плеттенберга, «сине-гранатовые» близки к трансферу Нико Уильямса из баскского «Атлетика». За последние 24 часа состоялись новые переговоры между представителями обеих сторон. «Барселона» сейчас главный фаворит на трансфер испанца и опережает «Баварию», «Челси» и «Арсенал».

Президент «кулес» Жоан Лапорта оценивает возможности этого перехода, основной вопрос – смогут ли каталонцы позволить себе зарегистрировать Нико.

Ранее сообщалось, что Рафинья пригрозил «Барселоне» уйти, если они совершат трансфер Уильямса.

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Нико Уильямс Флориан Плеттенберг Жоан Лапорта Рафинья Диас Барселона трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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