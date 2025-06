Барселона приблизилась к трансферу мечты. Из-за этого Рафинья может уйти

«Барселона» готова усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации известного журналиста Флориана Плеттенберга, «сине-гранатовые» близки к трансферу Нико Уильямса из баскского «Атлетика». За последние 24 часа состоялись новые переговоры между представителями обеих сторон. «Барселона» сейчас главный фаворит на трансфер испанца и опережает «Баварию», «Челси» и «Арсенал».

Президент «кулес» Жоан Лапорта оценивает возможности этого перехода, основной вопрос – смогут ли каталонцы позволить себе зарегистрировать Нико.

Ранее сообщалось, что Рафинья пригрозил «Барселоне» уйти, если они совершат трансфер Уильямса.

🚨🔵🔴 BREAKING | FC Barcelona currently have the best chances in the race for Nico #Williams – ahead of FC Bayern, Arsenal, and Chelsea. Important new negotiations have taken place over the past 24 hours!



Joan Laporta is now assessing whether a transfer is feasible and if… pic.twitter.com/LRLcr0iWon