ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал французского защитника

Французский защитник «Ренна» Адриан Трюффер стал игроком «Борнмута». Об этом в своих социальных сетях сообщил английский клуб.

23-летний футболист стал игроком «вишен». Срок соглашения составляет 5 лет.

В прошедшем сезоне Адриан Трюффер провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В составе «Борнмута» выстуаает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» оформил трансфер защитника из АПЛ.

Salut, Adrien 🇫🇷👋



We're delighted to announce the signing of Adrien Truffert on a five-year deal from @staderennais 🍒 pic.twitter.com/dnqibKbFgN