ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал французского защитника
Адриан Трюффер стал игроком английского клуба
Французский защитник «Ренна» Адриан Трюффер стал игроком «Борнмута». Об этом в своих социальных сетях сообщил английский клуб.
23-летний футболист стал игроком «вишен». Срок соглашения составляет 5 лет.
В прошедшем сезоне Адриан Трюффер провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
В составе «Борнмута» выстуаает украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» оформил трансфер защитника из АПЛ.
Salut, Adrien 🇫🇷👋— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 16, 2025
We're delighted to announce the signing of Adrien Truffert on a five-year deal from @staderennais 🍒 pic.twitter.com/dnqibKbFgN
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