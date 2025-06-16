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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал французского защитника
Англия
16 июня 2025, 15:40 |
572
0

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал французского защитника

Адриан Трюффер стал игроком английского клуба

16 июня 2025, 15:40 |
572
0
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал французского защитника
УЕФА. Адриан Трюффер

Французский защитник «Ренна» Адриан Трюффер стал игроком «Борнмута». Об этом в своих социальных сетях сообщил английский клуб.

23-летний футболист стал игроком «вишен». Срок соглашения составляет 5 лет.

В прошедшем сезоне Адриан Трюффер провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В составе «Борнмута» выстуаает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» оформил трансфер защитника из АПЛ.

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Борнмут Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Ренн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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