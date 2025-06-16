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Англия
16 июня 2025, 10:43 | Обновлено 16 июня 2025, 11:04
660
1

Сделка закрыта. Ливерпуль оформил трансфер защитника из АПЛ

Милош Керкез покинет «Борнмут»

16 июня 2025, 10:43 | Обновлено 16 июня 2025, 11:04
660
1
Сделка закрыта. Ливерпуль оформил трансфер защитника из АПЛ
Sky Sports. Милош Керкез

«Ливерпуль» серьезно интересуется венгерским левым защитником «Борнмута» Милошем Керкезом, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, мерсисайдский клуб уже полностью согласовал трансфер 21-летнего футболиста.

Игрок подпишет с клубом 5-летний контракт.

В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость венгра в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может продать Эндрю Робертсона в «Атлетико».

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Ливерпуль трансферы Борнмут трансферы АПЛ Милош Керкез Николо Скира
Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
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Burevestnik
в заголовку "Угода закрита."
в тексті "Ліверпуль серйозно цікавиться..."
- - - - -
альо, гараж, яким містом закрита угода? 
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