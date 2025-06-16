Сделка закрыта. Ливерпуль оформил трансфер защитника из АПЛ
Милош Керкез покинет «Борнмут»
«Ливерпуль» серьезно интересуется венгерским левым защитником «Борнмута» Милошем Керкезом, сообщает известный журналист Николо Скира.
По информации источника, мерсисайдский клуб уже полностью согласовал трансфер 21-летнего футболиста.
Игрок подпишет с клубом 5-летний контракт.
В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость венгра в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может продать Эндрю Робертсона в «Атлетико».
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