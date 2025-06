ПСЖ и Атлетико отличились интересными статистическими достижениями

В матче первого тура Клубного чемпионата мира ПСЖ победил Атлетико со счетом 4:0.

ПСЖ победил в последних трех матчах с общим счетом 12:0:

ПСЖ забил 4+ гола уже в 14-м матче 2025 года. В целом парижане выиграли 30 из 36 матчей этого календарного года (36-30-2-4).

Атлетико впервые под руководством Диего Симеоне пропустил четыре мяча, получил красную карточку и пенальти в свои ворота в одной игре (в любом турнире).

Крупнейшие поражения Атлетико под руководством Диего Симеоне в международных соревнованиях:

80 619 зрителей присутствовали на матче ПСЖ – Атлетико на стадионе Роуз Боул в Пасадене, что стало самым большим показателем для обеих команд в этом сезоне.

