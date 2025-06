ПСЖ – Атлетико: каковы были индивидуальные достижения в этой игре?

В матче первого тура Клубного чемпионата мира ПСЖ победил Атлетико со счетом 4:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами от игроков и тренеров команд.

Витинья стал четвертым португальцем, который отличился голом на Клубных чемпионатах мира. Первыми тремя были Деку, Бернарду Силва и Криштиану Роналду.

Также Витинья стал лучшим в матче по количеству точных передач (112/114, 98,3%). Это лучший показатель в составе ПСЖ с марта 2022 года (минимум 100 передач за игру), когда Леандро Паредес сделал 99% точных пасов (101/102).

Хвича Кварацхелия в последних трех матчах за ПСЖ отличился тремя голами и двумя результативными передачами.

Клеман Ленгле получил свою первую красную карточку в клубном турнире впервые с мая 2021 года (в матче Барселона – Сельта).

Ибрагим Мбайе стал шестым самым молодым игроком, сыгравшим на Клубном чемпионате мира:

Сенни Меюлю стал четвертым самым молодым автором гола на Клубных чемпионатах мира:

Луис Энрике выиграл 10+ матчей во всех турнирах против своего второго тренера в карьере:

