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  4. Фонсека хочет в будущем бросить вызов доминированию Синнера и Алькараса
ATP
15 июня 2025, 20:06 |
156
1

Фонсека хочет в будущем бросить вызов доминированию Синнера и Алькараса

Бразильский теннисист дал пресс-конференцию

15 июня 2025, 20:06 |
156
1
Фонсека хочет в будущем бросить вызов доминированию Синнера и Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Первая ракетка Бразилии Жоау Фонсека, получивший wild card от организаторов престижного травяного турнира ATP 500 в Галле, посетил пресс-конференцию накануне старта основной сетки соревнований.

18-летний бразильский теннисист рассказал, что ставит перед собой амбициозные цели и старается использовать пример Янника Синнера и Карлоса Алькараса, чтобы выделить в их игре элементы, которые помогут ему расти. Именно с этой целью он внимательно следил за финалом Ролан Гаррос 2025 между итальянцем и испанцем вместе с семьей и тренером, стараясь уловить детали, которые могут оказаться решающими в его собственном пути.

«Мне действительно нравится наблюдать за игрой Янника и Карлоса – они делают невероятные вещи для нашего вида спорта. Я обожаю анализировать их матчи, чтобы изучать технические приемы и то, как они справляются с напряжением и трудными моментами.

Этого невозможно сделать, находясь на корте, но просмотр финала Ролан Гаррос у себя дома с семьей и тренером дал мне возможность учиться – видеть, когда они позитивны, а когда становятся напряженными или допускают ошибки.

Во время матча я обсуждал с тренером детали, которые могут быть полезны для нас – это был очень продуктивный опыт. Надеюсь, в скором времени мне доведется сыграть против Синнера и Алькараса, ведь они делают действительно значимые вещи для нашего спорта», – заявил бразилец, который намерен стать тем самым третьим игроком, способным бросить вызов доминированию испанца и итальянца в ближайшие годы.

В первом раунде травяного турнира ATP 500 в немецком Галле Жоау Фонсека (ATP 57) встретится с итальянцем Флавио Коболли (ATP 25).

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ATP Галле Жоау Фонсека
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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