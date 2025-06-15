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  4. ВИДЕО. Томас Мюллер забил 5-й гол Баварии в матче с Окленд Сити
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 19:50 | Обновлено 15 июня 2025, 20:22
267
0

ВИДЕО. Томас Мюллер забил 5-й гол Баварии в матче с Окленд Сити

Немецкий полузащитник отличился в одном из последних матчей за мюнхенский клуб

15 июня 2025, 19:50 | Обновлено 15 июня 2025, 20:22
267
0
ВИДЕО. Томас Мюллер забил 5-й гол Баварии в матче с Окленд Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

В воскресенье, 15 июня, проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».

Встречу принимает «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45-й минуте голом отличился полузащитник «Баварии» Томас Мюллер. 5:0 на табло «ТКЛ Стэдиум».

❗️ ВИДЕО. Томас Мюллер забил 5-й гол Баварии в матче с Окленд Сити

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Бавария клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити видео голов и обзор Томас Мюллер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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