В воскресенье, 15 июня, проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».

Встречу принимает «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45-й минуте голом отличился полузащитник «Баварии» Томас Мюллер. 5:0 на табло «ТКЛ Стэдиум».

❗️ ВИДЕО. Томас Мюллер забил 5-й гол Баварии в матче с Окленд Сити