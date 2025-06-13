Ливерпуль попрощается с нападающим. Чемпион заинтересован в трансфере
Дарвин Нуньес привлекает внимание «Наполи»
Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес покинет клуб летом, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 25-летним футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии еще с января месяца.
В последние дни с Дарвином связался «Наполи». ОН есть в списке претендентов на усиление линии атаки итальянского клуба, в ближайшие дни переговоры продолжтся.
«Наполи» является чемпионом Италии.
В прошедшем сезоне Дарвин Нуньес провел 47 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн.
🚨🇺🇾 Darwin Nunez remains guaranteed exit at Liverpool this summer with Saudi Pro League clubs keen since January.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025
Understand also Napoli have made contact in the recent days with Nunez on the shortlist and more talks to follow soon.
Darwin, open to both Saudi-European options. pic.twitter.com/jT0O3gF0iu
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