Ливерпуль попрощается с нападающим. Чемпион заинтересован в трансфере

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес покинет клуб летом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летним футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии еще с января месяца.

В последние дни с Дарвином связался «Наполи». ОН есть в списке претендентов на усиление линии атаки итальянского клуба, в ближайшие дни переговоры продолжтся.

«Наполи» является чемпионом Италии.

В прошедшем сезоне Дарвин Нуньес провел 47 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн.