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  4. Ливерпуль попрощается с нападающим. Чемпион заинтересован в трансфере
Англия
13 июня 2025, 08:32 |
443
1

Ливерпуль попрощается с нападающим. Чемпион заинтересован в трансфере

Дарвин Нуньес привлекает внимание «Наполи»

13 июня 2025, 08:32 |
443
1
Ливерпуль попрощается с нападающим. Чемпион заинтересован в трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес покинет клуб летом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летним футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии еще с января месяца.

В последние дни с Дарвином связался «Наполи». ОН есть в списке претендентов на усиление линии атаки итальянского клуба, в ближайшие дни переговоры продолжтся.

«Наполи» является чемпионом Италии.

В прошедшем сезоне Дарвин Нуньес провел 47 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн.

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Дарвин Нуньес Ливерпуль Наполи чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Winner21
Все логічно. Від баласту треба звільнятися поки він хоч би чогось вартий
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