Ливерпуль попрощается с нападающим. Чемпион заинтересован в трансфере

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес покинет клуб летом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летним футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии еще с января месяца.

В последние дни с Дарвином связался «Наполи». ОН есть в списке претендентов на усиление линии атаки итальянского клуба, в ближайшие дни переговоры продолжтся.

«Наполи» является чемпионом Италии.

В прошедшем сезоне Дарвин Нуньес провел 47 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн.

🚨🇺🇾 Darwin Nunez remains guaranteed exit at Liverpool this summer with Saudi Pro League clubs keen since January.



Understand also Napoli have made contact in the recent days with Nunez on the shortlist and more talks to follow soon.



Darwin, open to both Saudi-European options. pic.twitter.com/jT0O3gF0iu