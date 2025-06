Самый громкий трансфер лета? Топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц вскоре перейдет в английский «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, общая сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 150 миллионов евро с учетом бонусов.

Игрок уже согласовал с клубом условия личного контракта, ему осталось пройти медосмотр и подписать все документы.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил о подписании другого игрока «Байера» – Джереми Фримпонга.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO!



Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included.



Player side already agreed two weeks ago with move now imminent.



Wirtz set for medical and contract signing. pic.twitter.com/0j6Bh9qAQ3