Когда в последний раз сборная Нидерландов забивала 8 голов в матче?
Нидерландцы продемонстрировали лучший старт квалификации ЧМ в своей истории
Во втором матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Нидерландов разгромила сборную Мальты со счетом 8:0.
Оранье продемонстрировали свой лучший старт в отборочных турнирах чемпионата мира в истории.
После двух сыгранных матчей Нидерланды имеют в своем активе 6 набранных очков с разницей забитых и пропущенных мячей +10.
- Финляндия – Нидерланды – 0:2
- Нидерланды – Мальта – 8:0
Сборная Нидерландов впервые с октября 2013 года забила 8 голов в матче.
- 2013: КЧМ, Нидерланды – Венгрия – 8:1
- 2025: КЧМ, Нидерланды – Мальта – 8:0
+10 - With six points and a goal difference of +10 after their first two games, this is @OnsOranje's best-ever start to a World Cup qualifying campaign. Headstart. pic.twitter.com/nZ9KLLLrw9— OptaJohan (@OptaJohan) June 10, 2025
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