Когда в последний раз сборная Нидерландов забивала 8 голов в матче?

Во втором матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Нидерландов разгромила сборную Мальты со счетом 8:0.

Оранье продемонстрировали свой лучший старт в отборочных турнирах чемпионата мира в истории.

После двух сыгранных матчей Нидерланды имеют в своем активе 6 набранных очков с разницей забитых и пропущенных мячей +10.

Сборная Нидерландов впервые с октября 2013 года забила 8 голов в матче.

