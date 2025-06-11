Когда в последний раз сборная Нидерландов забивала 8 голов в матче?

Во втором матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Нидерландов разгромила сборную Мальты со счетом 8:0.

Оранье продемонстрировали свой лучший старт в отборочных турнирах чемпионата мира в истории.

После двух сыгранных матчей Нидерланды имеют в своем активе 6 набранных очков с разницей забитых и пропущенных мячей +10.

Финляндия – Нидерланды – 0:2

Нидерланды – Мальта – 8:0

Сборная Нидерландов впервые с октября 2013 года забила 8 голов в матче.

2013: КЧМ, Нидерланды – Венгрия – 8:1

2025: КЧМ, Нидерланды – Мальта – 8:0