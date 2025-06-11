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Чемпионат мира
11 июня 2025, 09:18 | Обновлено 11 июня 2025, 09:19
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0

Когда в последний раз сборная Нидерландов забивала 8 голов в матче?

Нидерландцы продемонстрировали лучший старт квалификации ЧМ в своей истории

11 июня 2025, 09:18 | Обновлено 11 июня 2025, 09:19
90
0
Когда в последний раз сборная Нидерландов забивала 8 голов в матче?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов

Во втором матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Нидерландов разгромила сборную Мальты со счетом 8:0.

Оранье продемонстрировали свой лучший старт в отборочных турнирах чемпионата мира в истории.

После двух сыгранных матчей Нидерланды имеют в своем активе 6 набранных очков с разницей забитых и пропущенных мячей +10.

  • Финляндия – Нидерланды – 0:2
  • Нидерланды – Мальта – 8:0

Сборная Нидерландов впервые с октября 2013 года забила 8 голов в матче.

  • 2013: КЧМ, Нидерланды – Венгрия – 8:1
  • 2025: КЧМ, Нидерланды – Мальта – 8:0
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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